بيراميدز ينافس بقوة على ضم مصطفى محمد لتعويض رحيل إبراهيم عادل |فيديو

في خطوة مفاجئة، دخل نادي بيراميدز بقوة في سباق التعاقد مع مصطفى محمد، مهاجم نادي نانت الفرنسي، لتعويض رحيل لاعبه إبراهيم عادل، بحسب ما كشفه الصحفي الرياضي وائل سامي.

وأكد سامي خلال برنامج صباح البلد، أن إدارة بيراميدز رصدت ميزانية ضخمة لإتمام صفقة هجومية كبرى تدعم طموحات الفريق في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن مصطفى محمد يأتي على رأس قائمة الأهداف الفنية للنادي.

استقرار فني وطموحات قارية

يأتي تحرك بيراميدز ضمن خطة الإدارة للحفاظ على الاستقرار الفني للفريق، ودعم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة في ظل المنافسة المتوقعة محليًا وقاريًا.

وتُعد صفقة مصطفى محمد – إن تمت – واحدة من أبرز التحركات الصيفية في الكرة المصرية.