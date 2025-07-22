صفقة مدوية .. محترف صن داونز بديل إبراهيم عادل في بيراميدز

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن اللاعب الجديد الذي سيحل بدلا من إبراهيم عادل، نجم منتخب مصر، في صفوف فريق بيراميدز.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية: "فيه معلومة عندي، إن نادي بيراميدز بيفاوض لوكاس ريبيرو كوستا، نجم فريق صن داونز الجنوب أفريقي، واللاعب على وشك إنه ينضم، وده جاي بديل لإبراهيم عادل اللي انتقل إلى صفوف الجزيرة الإماراتي".

وأضاف شوبير: "نادي قطر القطري دخل منافسا لبيراميدز على ضم ريبيرو، وهو لاعيب كويس قوي عنده 28 سنة، وانضم في موسم 2022 /2023 من دوري الدرجة الثانية البلجيكي، لعب 88 مباراة مع بيراميدز وساهم في تسجيل 60 هدفا".

وأكمل شوبير: "ريبيرو كمان كان حضوره قويا جدا في بطولة كأس العالم للأندية، ولفت كل الأنظار له، وهو بيلعب في مركز الجناح اليمين ومهاجم ثان ولاعيب جيد جدا وهيبقى صفقة مدوية وده لو في الأهلي ولا الزمالك كانت الجماهير عملت فرح".