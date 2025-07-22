لجنة التحقيق بسوريا: أعوان النظام السابق حاولت فصل الساحل وإقامة دولة علوية

عرضت قناة إكسترا نيوز بث مباشر لـ المؤتمر الصحفي لـ اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، وقالت إنه تم تسليم تقرير عن نتائج اللجنة إلى رئاسة الجمهورية، وأن هناك 238 من أفراد الأمن العام والجيش قتلوا في الأحداث.



وأوضحت لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري، أن أعوان النظام السابق حاولت فصل الساحل وإقامة دولة علوية، وأن بعض حملات التفتيش من قوات الأمن شهدت وقوع انتهاكات.



وكشفت لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري، أن المدنيون في المنطقة تعرضوا لانتهاكات جسيمة يومي 7 و8 مارس، وتحققنا من مقتل 1469 شخصا بينهم 90 امرأة.



وأوضحت لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري، أن بعض الضالعين في الانتهاكات شكلوا عصابات للسلب والنهب، وأن الانتهاكات كانت واسعة النطاق لكنها غير منظمة، وأن تحققنا من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين بينها القتل العمد.



