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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مش للدرجادي.. إنجي علاء تعلق على قرار منع راغب علامة من الغناء

راغب علامة
راغب علامة
منار نور

علّقت المخرجة إنجي علاء  على قرار إيقاف الفنان راغب علامة عن الغناء في مصر، مؤكدة أن الأمر جرى فهمه بشكل خاطئ، وأن العقوبة لا تتناسب مع حجم الموقف.

وقالت إنجي علاء عبر حسابها الرسمي فيس بوك :"غالبًا كلامي اتفهم غلط فتاني في موضوع راغب.. فعل البنت مرفوض تمامًا، ولكن إيقاف راغب هو اللي غريب، لأنه مش هو اللي بادر بالفعل، هو مفعول به، ومايقدرش يعنفها."

وأضافت:"ولو في أي تحفظات عليه أو على حفلاته، فبسبب تاريخه الفني كان ممكن تحذيره فقط، مش لدرجة منعه من الغناء."

بيان راغب علامه 

وأصدر المكتب الاعلامي للفنان راغب علامة بيانا بشأن قرار منعه من الغناء فى مصر، بعد تقبيل إحدى المعجبات له أثناء حفله بالساحل الشمالي.

وجاء نص البيان الخاص بالفنان اللبناني راغب علامة: “السادة الكرام هذا هو البيان الرسمي بيان توضيحي، يتم تداول بيان صحفي منسوب إليّ على بعض المنصات الإعلامية”.

وأضاف بيان الفنان راغب علامة: “أؤكد بشكل قاطع أن هذا البيان لم يصدر عني ولا عن مكتبي الرسمي، ولا يمثلني بأي شكل من الأشكال، وقد تم تواصلي بشكل مباشر مع مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، حيث تم توضيح جميع الأمور بروح من الاحترام المتبادل، وأكدت خلال الاتصال أن أي موقف أو سوء تفاهم لا يتحمله الفنان، هو من مسئولية المنظمين أو لأي جهة أخرى”.

وتابع البيان: “وشددت على أن جمهوري في كل مكان، وفي مصر تحديدًا، هو محور نجاحي ومحط محبتي واحترامي الدائمين، كما أنني اطلعت على ما نُشر في وسائل التواصل الاجتماعي والإضافات التي أضيفت على الفيديوهات والصور، بعد الجولة الفنية الناجحة جدًا في الساحل الشمالي، فأؤكد أن خلال حفلاتي لم يصدر أي تصرف غير لائق من أي من المعجبين أو المحبين، أرجو من الجميع تحري الدقة، وعدم الاعتماد على بيانات غير صادرة من القنوات الرسمية، ‏مع خالص المحبة والتقدير”.

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