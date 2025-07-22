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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

عشبة غير متوقعة تعالج مشاكل التنفس والربو

التنفس
التنفس

يعد الزعتر من الأعشاب التى تضفي نكهة مميزة على الأطعمة كما يمكن تناولها كمشروب دافئ.

ووفقا لما جاء في موقع ميديسن نت نكشف لكم فوائد الزعتر لعلاج مشاكل الجهاز التنفسي.

علاج مشاكل الجهاز التنفسي

يعمل الزعتر كمقشع ومضاد للالتهابات ومضاد للبكتيريا.

خطر الوفاة يتضاعف 3 مرات بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي


يمكن استخدامه كمكمل للأدوية المستخدمة لعلاج التهاب الشعب الهوائية ، والربو المستمر ، والاحتقان ، ونزلات البرد، والإنفلونزا ، والجيوب الأنفية المسدودة، والتهاب الحلق ، أو الحساسية الموسمية .

يزيل البلغم والمخاط من الممرات التنفسية، ويقلل الالتهاب لتسهيل التنفس ، ويمنع نمو البكتيريا التي يمكن أن تؤدي إلى المرض .

يُعدّ غلي أوراق الزعتر في شاي قويّ الطريقة الأكثر فعالية لتخفيف مشاكل الجهاز التنفسي.

يُهدئ شاي الزعتر الحلق ويُساعد في تخفيف السعال .

فوائد الزعتر في دعم المناعة وصحة القلب
الزعتر فوائد الزعتر الربو مشاكل التنفس التنفس

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