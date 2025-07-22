نتيجة الثانوية العامة.. الأسنان تكشف التحديات التي تواجه الطبيب المصري

هنأت النقابة العامة لأطباء أسنان مصر برئاسة الدكتور إيهاب هيكل، طلاب الثانوية العامة المصريين بمناسبة إعلان النتيجة، متمنية لهم خالص التوفيق والسداد.

وكان قد اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة 2025 للعام الدراسي 2024/ 2025 بنسبة نجاح النظام الجديد 79.2%، والنظام القديم 72.7%

وأعلنت نقابة الأسنان عن إطلاق حملة إعلامية توعوية تحت شعار "فكر قبل ما تقرر"، تستهدف أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة المصريين المتطلعين للالتحاق بالجامعات في العام الدراسي 2025-2026.

نتيجة الثانوية العامة

تهدف الحملة بحسب بيان صادر عن النقابة العامة إلى تقديم شرح وافٍ ونقاط هامة تتعلق بالالتحاق بكليات طب الأسنان والتحديات الراهنة التي تواجه المهنة بالنسبة للطلبة المصريين.

وتشمل هذه التحديات، وفق البيان:

الزيادة الكبيرة في أعداد الخريجين.

فرص الدراسات العليا.

موقف التكليف الحكومي

سوق العمل الخاص.

إمكانية السفر والعمل بالخارج.

بالإضافة إلى تحديات أخرى.

تستند الحملة بحسب البيان - إلى الأرقام والإحصائيات الدقيقة التي طالما دعت النقابة لمناقشتها مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان.

وأكدت نقابة الأسنان، أن الهدف ليس ثني الطلاب المصريين عن الالتحاق بكلية طب الأسنان، بل توضيح الصورة كاملة وتوفير كافة المعلومات اللازمة لتمكين الطلاب وأولياء الأمور من اتخاذ قرار مستنير ومبني على أساس صحيح، وذلك حرصًا من النقابة على مستقبل أبنائنا.

ونوهت النقابة العامة في بيانها إلى أن الحملة هدفها كشف تحديات التي تواجه طبيب الأسنان المصري في الوقت الحالي.

فيما أكدت النقابة، أن كليات طب الأسنان بجمهورية مصر العربية جميعها تُقدم أفضل المناهج في طب الأسنان ومُجهزة بأفضل التجهيزات لاستقبال الوافدين الراغبين في دراسة طب الأسنان بمصر.