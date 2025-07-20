معملش حاجة غلط.. الأسنان ترفض التحقيق مع نقيب الإسكندرية بسبب منشور

أعلنت النقابة العامة لأطباء أسنان مصر، أنها تابعت بكل اهتمام ما ورد في خطاب لجنة قطاع طب الأسنان بتاريخ 17 يوليو 2025، والذي تضمّن طلبًا صريحًا بفتح تحقيق مع نقيب أطباء الأسنان بمحافظة الإسكندرية، على خلفية بيان توعوي قام بنشره عبر صفحته الشخصية.

وتسبب بيان توعوي أصدره نقيب أطباء الأسنان بالإسكندرية الدكتور وليد الديب، طالب من خلال طلاب الثانوية العامة (علمي علوم) دفعة 2025، الراغبين للتقدم للدراسة بكليات طب الأسنان سواء جامعات (خاصة - أهلية - أفرع أجنبية)، بضرورة مراجعة نقابة أطباء الأسنان بالإسكندرية؛ "للاستفسار وتوضيح أمور كثيرة متعلقة بهذا الشأن، حفاظا على مستقبلهم"، ما تسبب في لغط كبير وحالة من الارتباك.

البيان الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بكثرة تحت عنوان: "تحذير لطلاب الثانوية العامة"، أثار تخوفات لدى الطلبة وأولياء أمورهم- بحسب تصريحات خاصة- من نقيب أطباء الأسنان الدكتور إيهاب هيكل، وتسبب في سحب عدد من الطلبة العرب لملفاتهم من الجامعات المذكورة في البيان، الأمر الذي اعتبرته لجنة قطاع كليات طب الأسنان التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، (التي تختص بوضع الخطط والبرامج الدراسية لطب الأسنان في الجامعات المصرية)، إضرارا بالأمن القومي، وتغولا على سلطات الدولة المصرية.



نقيب أطباء أسنان إسكندرية

من جهته تقدم رئيس لجنة قطاع كليات طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، وأمين لجنة القطاع، ببلاغ لنقيب أطباء الأسنان، وذلك من منظور المسئولية الوطنية للجنة قطاع طب الأسنان تجاه مستقبل طب الأسنان في مصر، وعملها الدؤوب بالتنسيق مع الحكومة المصرية ممثلة في وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بما يحافظ على مستقبل الطلاب خريجي طب الأسنان.

وأكد بيان صادر عن اللجنة، أنها تقف بالمرصاد لكل من يريد أن يتجاوز أو يتغول على الدولة المصرية أو على مستقبل الراغبين في الالتحاق بكليات طب الأسنان المصرية.

الواقعة بدأت عندما قررت لجنة قطاع طب الأسنان، في اجتماعها يوم الخميس، مخاطبة النقابة العامة لأطباء الأسنان؛ لتحويل الطبيب وليد الديب نقيب أطباء أسنان الإسكندرية، إلى لجنة تحقيق بشأن ما نسب إليه من بيان أصدره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي منفردا، دون الرجوع للنقابة العامة ومجلسها الموقر كجهة ولاية أو لجنة قطاع طب الأسنان أو وزارة التعليم العالي مما سبب لغط وبلبلة للأسر المصرية في وقت شديد الحساسية نظرا لانعقاد امتحانات الثانوية العامة حاليا.

وأضاف بيان لجنة قطاع طب الأسنان: "لذا ترجو اللجنة من النقابة العامة لأطباء أسنان مصر التحقيق مع الطبيب المشكو في حقه وابلاغنا بنتيجة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام رئيس لجنة قطاع طب الأسنان، وآمين لجنة قطاع طب الأسنان عن أعضاء اللجنة".

وقالت نقابة أطباء الأسنان في بيان لها إنه وانطلاقًا من مسؤليتها القانونية والمهنية، تودّ أن توضح للرأي العام ما يلي:

النقابات المهنية في مصر هي كيانات منتخبة ومستقلة، خاضعة للقانون رقم (47) لسنة 1969، وتمارس دورها المشروع في الدفاع عن المهنة، والتوعية بالقضايا المرتبطة بها، وحماية أعضائها والمنتسبين إليها من طلاب وممارسين، وهو دور لا يجوز تقييده أو المساس به.

البيان الصادر عن نقيب أطباء الأسنان بالإسكندرية لم يتضمن أي مخالفة مهنية أو إساءة لأي جهة، بل جاء في إطار من الحرص على المصلحة العامة وتقديم النصح والتوعية للطلاب وأولياء أمورهم، خاصة في ظل حالة من القلق المتزايد حول مستقبل سوق العمل لأطباء الأسنان.

تُقدّر النقابة العامة الدور الأكاديمي والاستشاري الذي تقوم به لجنة قطاع طب الأسنان، وتقدر أيضاً تحملها المسؤلية الوطنية تجاه المهنة جنباً إلى جنب مع النقابة العامة لأطباء أسنان مصر دون المساس بحقوق قيادات نقابية مُنتخبة في نقابات مهنية مستقلة.

النقابة العامة، إذ ترفض هذا الطلب شكلاً وموضوعًا، فإنها تؤكد تمسكها الكامل باستقلالها واستقلال نقاباتها الفرعية، ورفضها لأي محاولة للنيل من ممثليها المنتخبين أو التأثير على دورهم القانوني في خدمة أعضائهم.

الأزمة الحقيقية التي يجب أن تحظى بالاهتمام ليست في التعبير عن الرأي أو التوعية، وإنما في واقع مؤلم يعيشه خريجو دفعة طب الأسنان 2023، والدفعات القادمة، من نقص التدريب، وغياب فرص العمل، وتزايد أعداد الخريجين نتيجة استمرار فتح كليات جديدة دون تخطيط واضح أو ربط باحتياجات السوق.

ودعت النقابة العامة جميع المؤسسات المعنية إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول مستقبل مهنة طب الأسنان في مصر، والعمل المشترك من أجل إنقاذ الأجيال القادمة من واقع لا يليق بقيمة الطبيب المصري

النقابة العامة لأطباء الأسنان.