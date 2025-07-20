بعد نتيجة الثانوية العامة.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

يعيش طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء أمورهم حالة من القلق والانتظار، بحثًا عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، وسط حالة من الترقب في مختلف محافظات مصر.

ويتساءل الطلاب وأولياء الأمور حول موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 لطلاب الثانوية العامة.

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

فقد أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حول موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، أن المرحلة الأولى ستنطلق خلال 72 ساعة من ظهور نتيجة الثانوية العامة.

واضاف المصدر لصدى البلد أنه يتم تحديد الحد الأدنى للمرحلة الأولى عقب نتيجة الثانوية العامة، ومن ثم اعلان موعد انطلاق التسجيل في المرحلة.

متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2025؟

حتى الآن، لم تُصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا رسميًا يُحدد الموعد النهائي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025.

توقعات غير مؤكدة بشأن موعد النتيجة

رغم عدم صدور إعلان رسمي، تشير بعض التوقعات -التي لم تؤكدها الوزارة حتى اللحظة- إلى احتمالية ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال أيام قليلة، وربما قبل نهاية الأسبوع الحالي.

لذلك، يُنصح جميع الطلاب وأولياء الأمور بمتابعة البيانات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم فقط، وعدم الالتفات إلى الأخبار غير الموثوقة المنتشرة على مواقع التواصل.