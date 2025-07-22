عبد المنعم سعيد: روسيا لم تعد ضمن القوى الكبرى المؤثرة عالميًا

تحدث الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، حول النظام العالمي الجديد، قائلا إن التغيير هو سُنة الحياة، ولا يوجد ثبات في النظام العالمي، موضحًا أن العالم يشهد تحولات متسارعة في مختلف المجالات، أبرزها النمو السكاني والتطور التكنولوجي وإعادة ترتيب القوى الدولية.

وأشار سعيد خلال لقاء مع الإعلامية آية عبدالرحمن، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن عدد سكان العالم اليوم بلغ 8 مليارات نسمة، متسائلًا: "هل العالم كما كان عندما كنا 7 مليارات؟ ما الذي تغير؟"، مجيبًا بأن الأمر لا يتعلق فقط بزيادة عدد السكان، بل بزيادة الطلب على الغذاء، والسكن، والنفوذ، والتفوق بين الدول.

وأكد أن التغيرات طالت أيضًا ترتيب القوى الدولية، قائلًا: "من وجهة نظري، روسيا لم تعد ضمن القوى الكبرى المؤثرة عالميًا، لولا امتلاكها ترسانة هائلة من الأسلحة، فهي لا تملك إسهامات اقتصادية أو تكنولوجية بارزة على مستوى عالمي، لا أحد يطلب سيارات روسية أو أجهزة منزلية روسية، على سبيل المثال."

وأوضح أن المنافس الحقيقي للولايات المتحدة اليوم هو الصين، التي تشهد تقدمًا ملحوظًا في التكنولوجيا والاقتصاد، مضيفًا أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا حاسمًا في تحديد مكانة الدول الكبرى، مشيرًا إلى أن روسيا – رغم إنجازاتها المبكرة في الفضاء – لم تستثمر تلك القدرات في تطبيقات مدنية تفيد الاقتصاد العالمي، مثلما فعلت الولايات المتحدة التي طورت تقنيات الفضاء لتشمل الأقمار الصناعية والاتصالات والواي فاي.

وختم المفكر السياسي حديثه بالتأكيد على أن الاقتصاد والتكنولوجيا والقوة الناعمة، باتت جميعًا مكونات رئيسية في تحديد مكانة الدول داخل النظام العالمي الجديد.