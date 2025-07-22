روسيا حول محادثات السلام في أوكرانيا: لا تتوقعوا المعجزات

صرح الكرملين يوم الثلاثاء بأنه لا أساس لتوقع حدوث معجزات من الجولة الثالثة المقترحة من محادثات السلام الروسية الأوكرانية المباشرة، رافضا تحديد أي إطار زمني لاتفاق محتمل لإنهاء الحرب.



وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت بأن كييف أرسلت إلى موسكو عرضًا لعقد جولة أخرى من محادثات السلام في تركيا هذا الأسبوع، وأنه يريد تسريع مفاوضات وقف إطلاق النار.

بينما صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين: "لا داعي لتوقع أي اختراقات تُشبه المعجزات - فهذا أمرٌ يكاد يكون مستحيلاً في ظل الوضع الراهن". وأضاف:"نعتزم السعي لتحقيق مصالحنا، وضمان مصالحنا، وتحقيق المهام التي حددناها لأنفسنا منذ البداية".



ورداً على سؤال عما إذا كان بإمكانه إعطاء فكرة عن رؤية الكرملين للإطار الزمني المحتمل لاتفاقية سلام محتملة، قال بيسكوف إنه لا يستطيع تقديم أي توجيهات بشأن التوقيت.

وأضاف بيسكوف، بعد تجديد زيلينسكي دعوته للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به قبل أن نتمكن من الحديث عن إمكانية عقد بعض الاجتماعات رفيعة المستوى".

