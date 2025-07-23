وزير الخارجية الإسرائيلي: سنرد بقوة على أي تهديد لأمننا القومي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، أن وزير الخارجية الإسرائيلي أكد أن بلاده ستتعامل بحزم مع أي تهديد أمني على حدودها، سواء من قطاع غزة أو من الجبهتين السورية واللبنانية.

وأضاف الوزير أن إسرائيل تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها القومي، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية والجيش في حالة تأهب للتعامل مع أي تطورات ميدانية في تلك المناطق.

ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، واستمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، إلى جانب توترات متقطعة على الحدود الشمالية مع لبنان وسوريا.