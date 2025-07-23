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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أخبار السيارات| حرب ترامب التجارية تضر أكبر شركة سيارات أمريكية.. وضريبة السلع الفاخرة الصينية تسحق شركة كبرى

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى

حرب ترامب التجارية كلفت جنرال موتورز أكثر من مليار دولار

بينما تهيمن الدراجات البخارية والنارية على شوارع هانوي المزدحمة، باعتبارها جزءًا أساسيًا من أسلوب الحياة ووسيلة النقل المفضلة لملايين السكان، تستعد العاصمة الفيتنامية لتوديع مشهد الاسكوتر المألوف خلال السنوات القادمة. 

ضريبة السلع الفاخرة في الصين تسحق علامة تجارية كبرى

تواجه شركات صناعة السيارات الأجنبية، وخاصة الألمانية، ضربة جديدة في السوق الصينية، بعد أن أعلنت وزارة المالية الصينية عن فرض ضرائب إضافية على السيارات التي يتجاوز سعرها 108,000 يورو (126,400 دولار أمريكي)، سواءً كانت تعمل بالوقود التقليدي أو بالكهرباء.

هذه هي أغلى سيارة فيراري F40 في العالم.. بالصور

ستتاح واحدة من أندر سيارات فيراري وأكثرها إثارة، F40 LM، لعشاق السيارات وهواة الجمع خلال مزاد RM Sotheby’s المزمع عقده في أسبوع مونتيري للسيارات الشهر المقبل.

حرب ترامب التجارية كلفت جنرال موتورز أكثر من مليار دولار

لا تزال الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تلقي بظلالها الثقيلة على كبرى الشركات الأمريكية، حيث كشفت جنرال موتورز عن خسائر ضخمة ناجمة عن الرسوم الجمركية المفروضة على مكوناتها وموادها المستوردة

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