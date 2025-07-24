مصرع سائق وإصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى محور ديروط بأسيوط

لقي سائق مصرعه وأصيب 6 أشخاص آخرين في تصادم سيارتين أعلى محور ديروط ناحية مدخل الحوطا بأسيوط.

تصادم سيارتين أعلى محور ديروط



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين أعلى محور ديروط ناحية مدخل قرية الحوطا ووجود حالة وفاة ومصابين.

مصرع سائق وإصابة 6 أشخاص



انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل أعلى محور ديروط.



أسفر الحادث عن مصرع " قاسم . ع . ي " 52 عاما ،قائد السيارة الملاكي وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي.



بينما أصيب كلا من " طه . ع . ز " 25 عامًا، " أحمد . م . م "39 عامًا،و " أحمد . م . ع " 29 عامًا، و " رجب . ي . إ" 49 عامًا، و طفلين آخرين وتم نقلهم إلى مستشفى ديروط المركزي لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.