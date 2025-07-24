مصر تكثف جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

أكدت مصادر خاصة لقناة القاهرة الإخبارية أن مصر تبذل جهودًا مكثفة بالتنسيق مع الأطراف الدولية المختلفة لإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة خلال الفترة الحالية، في محاولة لتخفيف الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

دخول 180 شاحنة تحمل مساعدات غذائية متنوعة

وكشفت المصادر أن عملية إدخال المساعدات تشمل اليوم إدخال 180 شاحنة إلى قطاع غزة، منها 137 شاحنة دقيق، في حين تحتوي باقي الشاحنات على مواد غذائية متنوعة تهدف إلى دعم السكان في ظل الأزمة الحالية.

تنسيق مع جهات دولية لتسهيل دخول المساعدات

وأضافت المصادر أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين مصر والأطراف الدولية لتسهيل مرور هذه القوافل عبر المعابر الحدودية، مع الحرص على سرعة إيصال المساعدات إلى المحتاجين دون تأخير.