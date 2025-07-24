قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ياسمين طالبة الثانوية العامة رغم إصابتها بضمور العضلات تحدت مرضها وحصلت على 88%
اندلاع حريق بمصنع فوم بقليوب والدفع بـ 7 سيارات لإخماد النيران.. صور
بدون فرن .. طريقة عمل كيكة الآيس كريم في 10 دقائق
موعد مباراة الأهلى الودية أمام البنزرتي التونسي استعداداً للموسم الجديد
حزب المصريين: الرئيس السيسي لم يخضع للضغوط الدولية لخنق الفلسطينيين عبر معبر رفح
لماذا أوصى النبي بصلاة الظهر في وقتها؟.. اعرف السبب
جناح نابولي السابق.. الزمالك يتطلع للتعاقد مع لاعب جزائري بعد تيدي اوكو
التعليم تكشف حقيقة "تعديل نتيجة الثانوية العامة 2025" لبعض الطلاب
مش بحب خلفة البنات| كيان قصة رضيعة شعرت بالموت في أحضان والدها بأسيوط .. القصة الكاملة
اتحاد العمال: ثورة يوليو ستظل منارة تُضيء طريق الأجيال القادمة
الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد وتستمر حتى الثلاثاء المقبل
سوريا .. انفجار ضخم يهز مدينة إدلب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

في غزة .. الأطفال والنساء الحوامل يعانون من سوء تغذية حاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال الدكتور عدي دبور، مدير الفريق الطبي المتنقل بجمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، إن القطاع يعيش أوضاعًا إنسانية كارثية في ظل الانهيار الكامل لمنظومة الأمن الغذائي، ونقص حاد في المياه والدواء، في وقت تعمل فيه المستشفيات بطاقة تفوق 250% من قدرتها الاستيعابية.

وفي مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أوضح دبور أن ما يحدث هو تجويع وتعطيش جماعي ممنهج، حيث لا تغطي الآبار المتاحة في غزة سوى 12% فقط من احتياجات السكان، الذين يتركزون حاليًا في مناطق غرب القطاع، وهي لا تمثل سوى 10% من مساحة غزة، بعد أن صنّف الاحتلال باقي المناطق كمناطق حمراء يُمنع الدخول إليها.

وأضاف أن "الناس يفترشون الشوارع وشارع البحر، في خيام مهترئة لا تقيهم حرارة الشمس أو تقلبات الطقس"، مشيرًا إلى أن الظروف الصحية تزداد سوءًا، مع تفاقم مشاكل الصرف الصحي وانتشار الأمراض الجلدية والمعدية، إلى جانب تصاعد حالات سوء التغذية، خاصة بين الفئات الأكثر هشاشة كالأطفال، والنساء الحوامل، وكبار السن.

وكشف دبور عن أزمة حادة في غذاء الأطفال، حيث يوجد أكثر من 50 ألف رضيع في القطاع لا يتوفر لهم حليب، مشيرًا إلى أن "طفلًا من بين كل سبعة يعاني حاليًا من سوء تغذية حاد، بينما يعاني طفل من كل اثنين من سوء تغذية مزمن منذ بداية الحرب"، مؤكدًا أن "27% من النساء الحوامل يعانين من سوء تغذية حاد، و65% منهن يعانين من سوء تغذية مزمن"، ما ينذر بتداعيات صحية خطيرة على الأم والجنين.

قطاع غزة غزة الأمن الغذائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

طب 92.8% والهندسة 87.6%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

ناصر الخليفي

فينسيوس بالأبيض.. شوبير يعلق على أنباء تعيين ناصر الخليفي رئيسا لشركة الكرة بالزمالك

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

لو مجموعك 50% في الثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

لو مجموعك 50% بالثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

تظلمات الثانوية العامة 2025

تظلمات الثانوية العامة 2025 .. تبدأ الاسبوع القادم بـ300 جنيه للمادة

منع الحمل

أول وسيلة منع حمل غير هرمونية للرجال أثبتت فعاليتها وأمانها.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ق بيراميدز

بيراميدز يواصل تدريباته فى معسكر تركيا تحضيرا للموسم الجديد

لقاء سموحة و سبورتنج

سموحة يفوز على سبورتنج برباعية استعدادا للدوري

حامد حمدان

خلال ساعات.. أحمد حسن يزف بشرى لجمهور الزمالك بشأن حامد حمدان

بالصور

بدون فرن .. طريقة عمل كيكة الآيس كريم في 10 دقائق

كيكة الآيس كريم
كيكة الآيس كريم
كيكة الآيس كريم

تخرج دفعات جديدة من المعينين بالهيئات القضائية والطب الشرعي بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الثالثة من المعينين بالهيئات القضائية والدورة الأولى من المعينين بمصلحة الطب الشرعي بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
تخرج الدورة الثالثة من المعينين بالهيئات القضائية والدورة الأولى من المعينين بمصلحة الطب الشرعي بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
تخرج الدورة الثالثة من المعينين بالهيئات القضائية والدورة الأولى من المعينين بمصلحة الطب الشرعي بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

كبرت وبقت عروسة.. ابنة محمد حماقي تخطف الأنظار بإطلالتها في أحدث ظهور لها

ابنة محمد حماقي
ابنة محمد حماقي
ابنة محمد حماقي

بيبي بلو.. ملك أحمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالي

ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى
ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى
ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى

فيديو

تخرج الدورة الثالثة من المعينين بالهيئات القضائية والدورة الأولى من المعينين بمصلحة الطب الشرعي بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج دفعات جديدة من المعينين بالهيئات القضائية والطب الشرعي بالأكاديمية العسكرية المصرية

طلاق احمد فهمى وزوجته

نهاية حبهم.. قصة طلاق أحمد فهمي وأميرة فراج التي أبكت الجمهور

مها الصغير

منع من الظهور.. «الأعلى للإعلام» يُعاقب مها الصغير عن أزمة اللوحات |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد