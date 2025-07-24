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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الصناعات الغذائية تكرم 15 شركة مصرية مصدرة للزيتون عالميا.. تفاصيل

خلال التكريم
خلال التكريم
ولاء عبد الكريم

كرّمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، بالتعاون مع ميد مارت للتسويق وتطوير الأعمال 15 شركة مصرية فائزة في مسابقتي إسطنبول وقرطاج الدولية لزيت الزيتون، وذلك خلال احتفالية كبرى عُقدت بمقر الاتحاد، بحضور عدد كبير من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية ومنظمات الأعمال والشركات العاملة في زراعة وتصنيع الزيتون من مختلف محافظات مصوخلال كلمتها نيابةً عن رئيس الغرفة، أكدت  رنا جمالي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة تضع دعم المبتكرين والمبدعين في مقدمة أولوياتها، خصوصًا في مجالات التصنيع الزراعي والغذائي

وأشارت إلى أن تكريم الشركات المصرية الفائزة في مسابقات دولية كبرى في تركيا وتونس، يمثل اعترافًا دوليًا بجودة وتميز المنتجات المصرية، ويعكس التطور الكبير في قدرات الشركات الوطنية والتزامها بالمعايير الفنية العالمية.

وأوضحت جمالي  أن إنتاج مصر من الزيتون بلغ نحو مليون طن خلال موسم 2024/2025، فيما بلغت صادرات مصر من زيتون المائدة وزيت الزيتون خلال عام 2024 نحو 226 مليون دولار.

وقالت ان الوصول الي أسواق جديدة وزيادة صادرات زيت الزيتون يتطلب العمل علي عدة محاور جوهرية من بينها العمل علي وجود تقنيات حديثة في التعبئة والتغليف تتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية وكذلك ضرورة ربط الانتاج بالمواصفات العالمية لتصدير زيت الزيتون البكر الممتاز فضلا عن تكثيف الجهود التسويقية الي جانب دعم التواجد الفعال في المعارض والفاعليات الدولية المتخصصة 
وأكدت أن الغرفة تعمل بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على تطوير المواصفات الفنية لزيت الزيتون ومنتجاته، بما يتماشى مع متطلبات المستهلكين والمعايير الدولية.

من جانبه، أشار الدكتور محمود حسن، رئيس مجلس إدارة ميد مارت للتسويق وتطوير الأعمال، إلى أهمية مهرجان الزيتون الذي أُطلق بهدف الترويج للشركات المصرية في الأسواق العالمية، والذي بدأ بمشاركة 25 شركة، ويستهدف الوصول إلى 250 شركة ثم 1000 شركة مستقبلًا.
واكد أن الزيتون المصري اثبت جدارة كبيرة بجودته العالية مشيرا الي أن تكريم العالم للشركات المصرية يؤكد النظرة الإيجابية للسوق المصري وللصناع المصريين المتميزين في هذا المجال

كما أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن المحافظة تدعم المنتجين والمزارعين في قطاع الزيتون، وتحرص على مشاركتهم في مختلف المعارض التي تنظم على أرض العاصمة. وعبّر عن فخره بتكريم الشركات المصرية الفائزة في المحافل الدولية مثل مسابقة إسطنبول وقرطاج.

في السياق ذاته، أشار اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في كلمة ألقاها نيابة عن المهندس حسين السنيني، السكرتير العام المساعد للمحافظة، إلى أن زيتون مطروح أصبح مسجلًا كمؤشر جغرافي باسم المحافظة، نظرًا لما يتمتع به من جودة فريدة، حيث يُزرع بطريقة طبيعية ويُروى بمياه الأمطار دون أي مبيدات أو كيماويات.

من جهته، أعرب السفير صالح موطلوشن ، سفير تركيا في القاهرة، عن سعادته بتكريم الشركات المصرية، مؤكدًا أن زيت الزيتون المصري يحظى بسمعة طيبة عالميًا، ومشددًا على أهمية التعاون بين الشركات المصرية والتركية لزيادة حجم التبادل التجاري في هذا القطاع.
وقال السفير التركي : اتمني أن يتم نشر ثقافة استخدام زيت الزيتون في النظام الغذائي كما هو. معمول به في تركيا والكثير من البلدان مما سيكون له اثر ايجابي كبير

كما أشار الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، إلى أن مصر تمتلك فرص كبيرة في مجال الزيتون في ظل وجود مبادرة ومشروع زراعة  أكثر من 100 مليون شجرة زيتون، مؤكدًا أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في زيادة الصادرات، وأن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية بلغ 10.7 مليار دولار العام الماضي.
واكد انه من الضروري عمل توعية للمجتمع ونشر ثقافة الزيتون علي ان تشارك وزارتي الصحة والصناعة الي جانب الزراعة وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات والاعلام ومنظمات الأعمال للتوعية بالقيمة الغذائية والصحية والاقتصادية للزيتون بالاضافة الي تشجيع وتحفيز القطاع الخاص علي استمرارية التطوير والابداع والابتكار في محاصيل اخري


ودعا موسى إلى ضرورة العمل على ربط المؤشرات الجغرافية بمنتجات المحافظات المختلفة.

من جانبه، أكد الدكتور ياسر القرني، مدير إدارة شؤون المعلومات وخدمات التصدير  بجهاز التمثيل التجاري أن منتجات الزيتون المصرية تحظى بشهادات جودة معترف بها عالميًا، وأن هناك فرصًا كبيرة لتعزيز التصدير خاصة إلى الأسواق الإفريقية. 
وأوضح أن الإدارة شاركت في أكثر من 25 معرضًا دوليًا، ووفرت دعمًا لحوالي 92 شركة مسجلة و22 مناقصة.

وفي ختام الاحتفالية، تم تكريم محافظ القاهرة، ومحافظ مطروح، وسفير تركيا، وقيادات وزارة الزراعة، وممثلين عن جهاز التمثيل التجاري المصري، إلى جانب تكريم 15 شركة مصرية من الشركات الرائدة في تصدير زيت الزيتون وزيتون المائدة.
وضمت قائمة الشركات الفائزة بالتكريم كل من فيرجينيا وبيريز اوليف وشحرور ومانو فوود وشركة وادى الريان ومونوليفا والبحيرى فارمز ومفازا بالاضافة الي شركة الاصيل  وصبحى فارمز والوادى المقدس وتوب ايجيبت فضلا عن الكوثر وزهرة الربيع والارض المباركة

غرفة الصناعات الغذائية اتحاد الاصناعات المصرية الشركات المصرية تصينع زيوت الزيتون اخبار مصر مال واعمال

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