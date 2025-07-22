الصناعات الغذائية: ثورة 23 يوليو رمز للعزة والكرامة الوطنية

أكد النائب خالد عيش ممثل عمال مصر في مجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب أول رئيس اتحاد عمال مصر، أن ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، تجسيد لمعنى الفداء والتضحية من أجل الكرامة والعزة، والاستقلال بالقرار الوطني وانطلاقة حقيقية نحو بناء دولة ذات سيادة ومشروع جمهورية تراعى فيها مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع افراد المجتمع.

وأضاف عيش - خلال تصريحات صحفية، أن ثورة 23 يوليو بمثابة بداية العصر الذهبي للطبقة العاملة ممن فقدوا مبدأ العدالة الاجتماعية وكانت الشرارة الأولى نحو نهضة صناعية قضت على معاملة العمال كسلع تباع وتشترى ويخضع ثمنها للمضاربة في سوق العمل، كما حررت الفلاح بإصدار قانون الإصلاح الزراعي، وقضت على السيطرة الرأسمالية في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي.

وشدد عيش على أهمية استمرار روح التحدي التي كان عليها الشعب المصري وقت ثورة 23 يوليو من أجل الحفاظ علي وحدة وسلامة واستقرار الوطن من المخططات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وتقدم ممثل عمال مصر في مجلس الشيوخ بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو .