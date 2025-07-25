خليكي ساكتة | نصيحة عاجلة من ياسمين عز للزوجات

افتتحت الإعلامية ياسمين عز، حلقة اليوم الجمعة، من برنامجها كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، بتوجيه نصائح للزوجات للتعامل مع الأزواج في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة.

اي مشكلة يخلقها اسمعي ومتروديش واحبطي المخطط بتاعه واهربي من الطلاق

وقالت ياسمين عز، إن :"تورتة ايس كريم ومشروبات ساقعة علشان نلطف الجو شوية والفترة الحالية فترة خناقات، والراجل بيتلكك على اي حاجة، واي مشكلة يخلقها اسمعي ومتروديش واحبطي المخطط بتاعه واهربي من الطلاق".

خليكي ساكته الشهور اللي احنا فيها

وأضافت ياسمين عز، أن :"خليكي ساكته الشهور اللي احنا فيها، وتفضلي ماشية على هذا النظام لحد لما يخلص شهر تسع وخلي بالك ده موسم قطع العلاقات".