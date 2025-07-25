قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يقلّل من أهمية اعتراف فرنسا بدولة فلسطين: "تصريح بلا وزن ولن يغيّر شيئًا"
تاريخ مواجهات محمد صلاح أمام ميلان الإيطالي
بالأرقام.. الكليات الأكثر بحثا في تنسيق الجامعات 2025
هندسة القاهرة تفتح أبوابها لطلاب الثانوية العامة 2025 | تفاصيل
صلاح مصدق يواصل التأهيل بعيداً عن ودية الزمالك ودجلة
عبد الغني: استمرار المساعدات المصرية يؤكد الدعم اللامحدود للقضية الفلسطينية
مصدر لـ القاهرة الإخبارية: استئناف مفاوضات غزة بعد التشاور خلال أيام
أول رد لـ نائب مستقبل وطن بعد فيديو الانتخابات: قديم من 5 سنوات
الكشف عن لغز مصرع فتاة سودانية في مصعد بمدينة نصر
41 عاما من الاعتقال.. من هو المناضل اللبناني جورج عبد الله؟
ما هي خير أوقات الدعاء في يوم الجمعة؟.. اغتنم ساعة الإجابة
مصدر للقاهرة الإخبارية: مشاورات مصرية - قطرية حول الهدنة في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خليكي ساكتة | نصيحة عاجلة من ياسمين عز للزوجات

ياسمين عز
ياسمين عز
عادل نصار

افتتحت الإعلامية ياسمين عز، حلقة اليوم الجمعة، من برنامجها كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، بتوجيه نصائح للزوجات للتعامل مع الأزواج في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة.

اي مشكلة يخلقها اسمعي ومتروديش واحبطي المخطط بتاعه واهربي من الطلاق

وقالت ياسمين عز، إن :"تورتة ايس كريم ومشروبات ساقعة علشان نلطف الجو شوية والفترة الحالية فترة خناقات، والراجل بيتلكك على اي حاجة، واي مشكلة يخلقها اسمعي ومتروديش واحبطي المخطط بتاعه واهربي من الطلاق".

خليكي ساكته الشهور اللي احنا فيها

وأضافت ياسمين عز، أن :"خليكي ساكته الشهور اللي احنا فيها، وتفضلي ماشية على هذا النظام لحد لما يخلص شهر تسع وخلي بالك ده موسم قطع العلاقات".

ياسمين عز فصل الصيف الطلاق العلاقات الزوجية الإعلامية ياسمين عز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاف

لحق بأبنائه الـ 6.. وفاة والد ضحايا فاجعة المنيا بمستشفى أسيوط الجامعي

أرشيفية

موعد حركة تنقلات الشرطة 2025

ابراهيم الكرداني

سكاكين بتقطعني.. إبراهيم الكرداني يعلن إصابته بهذا المرض

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لا مكان للقلق.. الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة للمواطنين حول قانون الإيجار القديم

المانجو

أسعار المانجو تفاجئ الجميع اليوم الجمعة| كم يصل سعر الكيلو؟

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 في مصر

تنسيق الجامعات 2025

الطب 95% والصيدلة 91%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 المرحلة الأولى علمي علوم

امتحانات الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس.. رابط مباشر لبوابة الأزهر الإلكترونية

ترشيحاتنا

دعاء للميت

دعاء للميت يوم الجمعة.. ردده في ساعة الاستجابة يملأ قبره بالنور والسرور

خطيب المسجد الحرام

خطيب المسجد الحرام يحذر من سبّ الأوقات والتشاؤم بالأيام والسنين والشهور

المسجد النبوي

خطيب المسجد النبوي: لو أجاب الله طلبات المشركين لزادوا استكبارًا وعنادًا

بالصور

أول ظهور لبطلة فيديو الخيانة الزوجية .. بدون خاتم زواجها

ظهور جديد لسيدة فيديو فرقة "Coldplay" الخيانة الزوجية
ظهور جديد لسيدة فيديو فرقة "Coldplay" الخيانة الزوجية
ظهور جديد لسيدة فيديو فرقة "Coldplay" الخيانة الزوجية

علاج ثوري لسرطان الثدي.. أخر تطورات توصل إليها العلم تطيل العمر وتمنع تفاقم المرض

أدوية جديدة تؤخر نمو ورم سرطان الثدي بنسبة 56%
أدوية جديدة تؤخر نمو ورم سرطان الثدي بنسبة 56%
أدوية جديدة تؤخر نمو ورم سرطان الثدي بنسبة 56%

شئون البيئة بالشرقية يجتمع بالرائدات الريفيات للتصدى لظاهرة السحابة السوداء | صور

تضامن الشرقية
تضامن الشرقية
تضامن الشرقية

نشرة المرأة والمنوعات| وفاة 6 أطفال بمبيد حشري في المنيا .. كيف تداهم السكتة القلبية كبار السن

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد