سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم 25-7-2025

سجلت اسعار العملات الأجنبية والعربية، استقرارا مع ختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق 25-7-2025، علي مستوي البنوك العاملة في السوق المصرية.

سعر العملات الأجنبية والعربية اليوم

وكانت اسعار العملات الأجنبية والعربية قد أظهرت ثباتا أمام الجنيه المصري بالتزامن مع آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي منذ الأربعاء الماضي.

لماذا تعطل العمل في البنوك؟

خلال الأربعاء الماضي اعلن البنك المركزي المصري تعطل العمل في البنوك المصري صبيحة الخميس الماضي نظرا للاحتفال بذكري ثورة 23 يوليو 1952 .

اسعار العملات الأجنبية.

حسبما اعلن البنك المركزي المصري فقد تحسن وضع الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية منذ الأربعاء الماضي وحتي اليوم الجمعة.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.01 جنيه للشراء و 49.15 جنيه للبيع

سعر اليورو اليوم

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 57.46 جنيه للشراء و 57.63 جنيه للبيع

الجنيه الاسترليني اليوم

سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو نحو 66.32 جنيه للشراء و 66.53 جنيه للبيع

الدولار الكندي اليوم

سجل سعر الدولار الكندي اليوم مقابل الجنيه نحو 36.07 جنيه للشراء و 36.18 جنيه للبيع

الكرون الدنماركي اليوم

وصل سعر الكرون الدنماركي مقابل الجنيه نحو 7.69 جنيه للشراء و 7.72 جنيه للبيع

الكرون النرويجي اليوم

سجل سعر الكرون النرويجي مقابل الجنيه نحو 4.86 جنيه للشراء و 4.87 جنيه للبيع

الفرنك السويسري اليوم

سجل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 61.78 جنيه للشراء و 61.99 جنيه للبيع

الـ100 ين ياباني اليوم

بلغ سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 33.47 جنيه للشراء و 33.57 جنيه للبيع

الدولار الاسترالي

بلغ سعر الدولار الاسترالي أمام الجنيه نحو 32.29 جنيه للشراء و 32.4 جنيه للبيع .

اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني امام الجنيه نحو 6.84 جنيه للشراء و 6.86 جنيه للبيع

سعر العملات العربية اليوم

وعلي مستوي العملات العربية والتي أظهرت استقرار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 13.06 جنيه للشراء و 13.1 جنيه للبيع

الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 160.59 جنيه للشراء و 161.1 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي اليوم

وصل سعر الدرهم الإماراتي امام الجنيه نحو 13.34 جنيه للشراء و13.38 جنيه للبيع

الدينار البحريني اليوم

سجل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 130.01 جنيه للشراء و130.39 جنيه للبيع

الريال العماني اليوم

وصل سعر الريال العماني امام الجنيه نحو 127.3 جنيه للشراء و 127.67 جنيه للبيع

الريال القطري اليوم

سجل سعر الريال القطري امام الجنيه 13.43 جنيه للشراء و 13.49 جنيه للبيع

الدينار الأردني اليوم

وصل سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 69.03 جنيه للشراء و 69.42 جنيه للبيع