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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عزة لبيب تكشف مفاجأة في سبب اختفائها عن التمثيل

عزة لبيب
عزة لبيب
عادل نصار

استضافت الاعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، الفنانة عزة لبيب.

اللي بيحصل ورا الكاميرا أحيانًا بيوجع

وخلال اللقاء كشفت الفنانة عزة لبيب، تفاصيل جديدة عن بدايتها في المجال الفني ودخولها عالم التمثيل من اوسع ابوابه.

وكشفت الفنانة عزة لبيب، عن كواليس غيابها عن الساحة الفنية فترات طويلة، وأسباب اعتذارها عن بعض الأعمال، مؤكدة أنها لم تكن يومًا فنانة "مُقِلّة" عن قصد، لكنها كانت حريصة على اختيار أدوار تُضيف لها وتترك بصمة لدى الجمهور.

مش أي حاجة تنفع تتقدم

قالت عزة لبيب خلال استضافتها عبر برنامج" كلام الناس "المذاع عبر قناة MBC مصر: "أنا مش أي دور بيجيلي بوافق عليه، بختار كويس جدًا وبفكر قبل ما أقول آه أو لأ.. بحب أقدم حاجة تعيش وتعلم مع الناس، مش مجرد تواجد وخلاص"، مشيرة إلى أنها ترفض تكرار نفسها أو التواجد لمجرد الحضور فقط، وأضافت أنها تعتذر أحيانًا عن أعمال جيدة لأنها تكون بالفعل مرتبطة بتصوير عمل آخر، وفي هذه الحالات تحرص على توضيح السبب للمخرجين والمنتجين بكل احترام.

سافرت مع جوزي.. وقالوا مسافرة من غير ما يتأكدوا

وتطرقت لبيب إلى فترة ابتعادها عن الأضواء، موضحة أنها سافرت لفترة مع زوجها، وهو ما جعلها تتغيب عن بعض الأعمال، وأضافت: "الناس كانت بتسمع إني مش موجودة ويقولوا مسافرة، من غير حتى ما يتأكدوا.. وأنا كنت موجودة بس في ظروف خاصة، وده في النهاية نصيب وربنا اللي بيرزق كل فنان بفرصته".

مشاكل في الأجر والتتر
أما عن التحديات التي تواجهها داخل الوسط الفني، فكشفت عزة لبيب عن بعض المواقف المؤلمة التي تعرضت لها، قائلة: "في ناس بييجوا عليا في الأجر، الأول بيكون فيه عشم، وبعد كده بيتغير الكلام.. وغالبًا بيقولوا لبعض"، لافتة إلى أن الأمر يتكرر كثيرًا بشكل غير احترافي.

عزة لبيب ياسمين عز الإعلامية ياسمين عز الفنانة عزة لبيب

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