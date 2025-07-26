برلماني يوجه رسالة لطلاب الثانوية: اختاروا تخصصات مطلوبة بسوق العمل

تقدم النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بخالص التهاني لأبنائه طلاب وطالبات الثانوية العامة وأسرهم بعد إعلان النتائج، مشيدا بما بذلوه من جهد وتفاني خلال العام الدراسي.

وأكد النائب لـ صدى البلد أن هذه المرحلة تمثل نقطة انطلاق جديدة لبناء المستقبل، وتتطلب تفكيرا واعيا ومدروسا عند اختيار التخصص الجامعي.

وفي هذا السياق دعا البلشي الطلاب إلى التركيز على التخصصات الأكثر طلبا في سوق العمل المصري والعربي والدولي، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات كبرى في اتجاهات التوظيف، تتطلب مهارات جديدة تتناسب مع الثورة الرقمية والتحول الصناعي.

وقال البلشي في أن الهدف ليس فقط الحصول على شهادة، بل التخرج بسلاح المهارة والاحتياج الفعلي لذلك أنصح بالتوجه إلى التخصصات ذات الصلة بـالذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، تحليل البيانات، البرمجة، الطاقة المتجددة، الهندسة الطبية الحيوية، تكنولوجيا الزراعة الحديثة، بالإضافة إلى التخصصات التربوية والتمريض والصحة العامة التي تمثل أعمدة أساسية للتنمية المستدامة في مصر والمنطقة.