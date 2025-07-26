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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بفستان مجسم ..ظهور لافت لـ درة عبر إنستجرام

درة
درة
ميرنا محمود

نشرت الفنانة درة  صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام، بإطلالة أنيقة لافتة.

وخطفت درة  أنظار جمهورها في الصور بإطلالة جذابة  مرتدية فستان مجسم باللون اللبني ، كما اعتمدت تسريحة شعر جذابة تتناسب مع إطلالتها، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

وكانت أحدث أعمال درة هو فيلم "وين صرنا" الذى  أخرجته وأنتجته النجمة درة وهو يعتبر أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد 3 أشهر من الحرب، رفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتان أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة 5 سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

بدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 79 دقيقة، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج درة زروق.

درة صور درة اطلالات النجوم

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