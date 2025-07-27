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لأول مرة.. هولندا تدرج إسرائيل على قائمة التهديدات الأمنية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لأول مرة.. هولندا تدرج إسرائيل على قائمة التهديدات الأمنية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت الوكالة الوطنية للأمن في هولندا إدراج إسرائيل، ولأول مرة، ضمن قائمة الدول التي تشكل تهديا أمنيا للبلاد، وذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تصاعد التوترات الداخلية في هولندا، حيث تشهد البلاد احتجاجات شعبية واسعة تندد بالوضع الإنساني المتدهور في غزة.

وفي هذا السياق، صرح رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف بأن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يغير مسار سياسته، مشددا على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأضاف شوف: "أتفهم تماما مشاعر القلق والغضب لدى المواطنين الهولنديين نتيجة الوضع الكارثي في غزة"، مؤكدًا أن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بتأمين وصول المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين دون عوائق.

كما أكد على أهمية توفير وصول آمن وفوري للمساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، دون شروط.

هولندا إسرائيل الوكالة الوطنية للأمن في هولندا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة هولندا وإسرائيل

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