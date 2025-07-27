الهلال الأحمر: 600 يوم عمل متواصل ولم نغادر الحدود

قالت الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري إن الهلال الأحمر لم يتوقف يوما عن المساعي، فهناك نحو 600 يوم عمل متواصل لم يتم مغادرة الحدود والمراكز اللوجستية المتعددة، سواء كان ذلك في العريش أو الإسماعيلية والقاهرة.

35 ألف متطوع

وأكدت المدير التنفيذي للهلال الأحمر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى على أن الجميع يعمل ليل نهار من خلال أكثر من 35 ألف متطوع منتشرين في كافة ربوع الجمهورية، والهدف الأساسي هو الجاهزية وتجهيز المساعدات، حتى يكون هناك هذا الإمداد الذي لا يتوقف.

وشددت على أن مساعدات اليوم هي استمرار للجهود المتواصلة التي قدمها الهلال الأحمر المصري والدولة المصرية لدعم قطاع غزة وتقديم المساعدات في ظل المعاناة الإنسانية التي يشهدها القطاع منذ اندلاع الأزمة في أكتوبر 2023 وحتى هذه اللحظة.