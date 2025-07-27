الهلال الأحمر: قافلة "زاد العزة" رسالة دعم إنساني من المصريين لأهالي غزة

قالت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن قافلة "زاد العزة" التي انطلقت صباح اليوم من القاهرة إلى قطاع غزة، تأتي استكمالاً للجهود الإنسانية التي بدأها الهلال الأحمر منذ اندلاع الأزمة في أكتوبر 2023، مضيفة أن القافلة تحمل موادا غذائية أساسية، أبرزها الدقيق والسلال الغذائية.

وأشارت إلى أن هذه القافلة ليست فقط مساعدات إنسانية، بل أيضًا رسالة تضامن وكرامة تنقلها أيادي المصريين إلى أهالي القطاع الذين يعانون واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث.

وأكدت إمام خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الهلال الأحمر المصري يعمل كآلية وطنية موكلة بتنسيق المساعدات، ويواصل جهوده الميدانية دون انقطاع منذ بدء الأزمة، سواء في نقاط العبور أو من خلال مراكزه اللوجستية في العريش والمناطق الحدودية، موضحة أن التنسيق مستمر على مدار الساعة مع الهلال الأحمر الفلسطيني والمنظمات الدولية العاملة داخل غزة لتحديد الاحتياجات العاجلة وتسهيل إدخال المساعدات، مع السعي لضمان وصولها المباشر إلى المستحقين دون المساس بكرامتهم، بعكس ما كان يُفرض من ممارسات مهينة من قبل قوات الاحتلال في نقاط توزيع سابقة.

وأضافت أن الهلال الأحمر المصري يتعامل حاليًا مع مساعدات مصرية خالصة، في ظل ضعف الدعم الخارجي، مؤكدة أن ما تم تقديمه اليوم يعكس جاهزية مصر اللوجستية والإنسانية واستعدادها الدائم للدفع بالمزيد من القوافل، مشددة على أن تركيز المرحلة الحالية منصب على توفير الغذاء، خاصة في ظل النقص الحاد داخل القطاع، إلى جانب دعم احتياجات الأطفال والقطاع الصحي.