أسامة السعيد: مصر الأهم والأولى في إدخال المساعدات لقطاع غزة

قال الدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الأخبار إن التشويه والتضليل الجاري حاليا ضد الدولة المصرية متعمد، والتوقيت أيضا متعمد، فكلما تزيد الضغوط والانتقادات الدولية لإسرائيل يلجأون إلى استخدام أذرعهم للتشويه والتضليل والتشويش على هذه الانتقادات، ومحاولة التمصل والهروب من المسؤولية الحقيقة كسلطة احتلال.

وأضاف «السعيد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» أن العالم أجمع بدأ فهم وإدراك أن هذه الحملات الممنهجة الهدف منها دائما هو تخفيض الضغط عن إسرائيل ومحاولة توريط أطراف أخرى لا علاقة لها بالأزمة.

تخفيف الضغط عن الأشقاء

وشدد على أن مصر هي الدولة الأهم والأولى في هذا المجال، والتي تخفف الضغط عن الأشقاء في قطاع غزة، وتستخدم كافة نفوذها وعلاقاتها الدولية للتوصل إلى الهدنة.

ولفت إلى أن الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى أعلنت رفضها لمخطط التهجير وتصدت له رسميا وشعبيا، كما استطاعت دخول المساعدات إلى قطاع غزة.