أبو العينين: مصر حمت القضية الفلسطينية من الانهيار

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن مصر حمت القضية الفلسطينية من الانهيار، مضيفا أن مصر أكثر دولة في العالم تحملت تبعات هذا الاحتلال.



وأضاف النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، في مداخلة هاتفية لبرنامج اكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، أن افتحوا لنا الباب وكفاية الضرب والسجن اللي عايش فيه الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني يعيش حرب إبادة ومعاناة حقيقية.

وتابع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن هناك حملات كبيرة تستهدف الدور المصري وقوة الدور المصري ومصر السند للقضية الفلسطينية، متابعا أن هذا الصمود عامل زعر للعالم برا ولا لتهجير الشعب الفلسطيني.

وتابع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن إغلاق تام من قبل إسرائيل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يكرر جملة أن مصر لم تغلق المعابر في كل مناسبة وزيارة.

