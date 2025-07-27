محمد أبو العينين: إغلاق تام من قبل إسرائيل لمعبر رفح الفلسطيني

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن الشعب المصري لديه صفة الإحساس الكامل بالمسؤولية تجاه أي دولة عربية، مضيفا أن مصر كانت عند مسؤوليتها منذ اليوم الأول في أحداث قطاع غزة.

التحالف الوطني للعمل الأهلي نفذ برامج كثيرة

أضاف النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، في مداخلة هاتفية لبرنامج اكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي نفذ برامج كثيرة واستمر في الدفع بالمساعدات لقطاع غزة.

تابع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن إغلاق تام من قبل إسرائيل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يكرر جملة أن مصر لم تغلق المعابر في كل مناسبة وزيارة.

حملات كبيرة تستهدف الدور المصري وقوة الدور المصري

أكمل النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن هناك حملات كبيرة تستهدف الدور المصري وقوة الدور المصري، ومصر السند للقضية الفلسطينية، متابعا أن :"هذا الصمود عامل زعر للعالم برا ولا لتهجير الشعب الفلسطيني".