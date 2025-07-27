عصام هلال يكشف تفاصيل الاستعدادات النهائية لتصويت المصريين بالخارج بانتخابات الشيوخ

كشف النائب عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن تفاصيل الاستعدادات لانتخابات المصريين بالخارج، لافتا إلى وجود أمانة شؤون المصريين بالخارج، وهناك استعداد منذ فترة لهذا الاستحقاق الدستوري.

اجتماعات بحضور المندوبين بالخارج

وأضاف «هلال» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» والمذاع عبر قناة dmc أن هناك اجتماعات بحضور المندوبين بالخارج، فضلا عن التواصل أونلاين، وهناك اطمئنان تام لجميع الممثلين بالخارج، وخاصة داخل الدول التي بها كثافات عالية من المصريين بالخارج.

وأكد على أن هناك إقبال من جانب المصريين وإصرار تام للمشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية والانتخابية.

وأشاد النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، ، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن الجهود المصرية لإدخال المساعدات إلى غزة تأكيد لموقفها الثابت من القضية الفلسطينية، ورسالة واضحة على التزام مصر تجاه دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة المأساة الإنسانية الناتجة عن الحصار والعدوان.