عصام هلال: الجهود المصرية لإدخال المساعدات إلى غزة رسالة دعم واضحة في مواجهة المأساة الإنسانية

أشاد النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، ، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن الجهود المصرية لإدخال المساعدات إلى غزة تأكيد لموقفها الثابت من القضية الفلسطينية، ورسالة واضحة على التزام مصر تجاه دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة المأساة الإنسانية الناتجة عن الحصار والعدوان.



وأوضح "هلال" في بيان له اليوم، أن مصر نجحت خلال الأيام الأخيرة في تنفيذ حملة كبيرة لإدخال 166 شاحنة مساعدات إنسانية، من خلال معبري كرم أبو سالم وزكيم، تضم مواد غذائية أساسية وأدوية ومستلزمات طبية، بجانب الاستعداد لإدخال 180 شاحنة جديدة إضافية من بينها 137 شاحنة دقيق وذلك في إطار تحرك منظم وسريع يعكس وعي الدولة بحجم الأزمة التي يعيشها سكان القطاع.



وأشار هلال إلى أن هذا التحرك يعكس ليس فقط البُعد الإنساني لموقف مصر، بل يؤكد أيضًا على دورها الإقليمي الفاعل، موضحًا أن ما تقوم به مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الهلال الأحمر المصري، من تنسيق ميداني ولوجستي، يعكس مدى الجدية والاحترافية في إدارة الملف الإغاثي.



وأدان الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن ، بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، وتُعد محاولة خطيرة لفرض أمر واقع باطل وغير مقبول.



وأكد هلال، أن استمرار هذه السياسات العدوانية سيزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني في المنطقة، ويقوض كل مساعي تحقيق السلام العادل، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل والضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الممارسات الأحادية والاستفزازية.



واختتم النائب عصام هلال بيانه بالإشارة إلى أن مصر، قيادة وشعبًا، لن تتخلى عن دورها التاريخي والإنساني في نصرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن تحركات مصر الميدانية والدبلوماسية ستظل نموذجًا للدعم الحقيقي في مواجهة معاناة الأبرياء.