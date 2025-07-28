القبة الحرارية السبب.. مركز تغيير المناخ يكشف سرّ ارتفاع درجات الحرارة

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية إن ما حدث أمس واليوم وأول أمس هو حدث مناخ استثنائي، وهذا ليس طبيعة الصيف في مصر.

مرتفع جوي فوق البحر المتوسط

وأوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم» أن ذلك ناتج عن طبيعة ما يسمى بظاهرة القبة الحرارية، وهي عبارة عن مرتفع جوي فوق البحر المتوسط، وبسبب الرطوبة العالية والغبار في الجو يحدث حجب للحرارة في أجواء الأرض.

الإشعاع الشمسي

وأكد على أن ذلك ينتج عنه زيادة كبيرة في الطاقة الحرارية والإشعاع الشمسي يصل لأرقام كبيرة حوالي 1000 وات للمتر المربع، وبالتالي كمية الحرارة تكون كبيرة جدا ويشعر بها المواطنين.