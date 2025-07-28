هدى المفتي عن ويجز: فنان خطير وموهوب.. وأغنية البخت مش ليا

قالت الفنانة هدى المفتي إن ويجز فنان موهوب، موضحة: «ويجز فنان خطير جدا وفنان موهوب، وأغنية البخت ما كنتش متغنية ليا، هو كان موقف غريب كنت نايمة وعندي تاني يوم تصوير إعلان ولازم اصحى 6 الصبح فنمت من 9، بداية الحكاية إن واحدة صاحبتي من الشلة بتاعت المدرسة القريبين مني ضيعت تليفونها، وتليفونها دا اللي عليه صور وحاجات واحنا مسافرين واحنا جايين».

توتر هدى المفتي

وأضافت «المفتي» خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «صاحبة السعادة» والمذاع عبر قناة dmc: «ساعتها كانت متوترة أوي وطول الوقت يا جماعة أنا تليفوني اتسرق يا جماعة أنا تليفوني ضاع يا جماعة تليفوني عليه فيديوهاتكم كلكم، ومافيش بقا صورنا واحنا صغيرين صورنا واحنا في البحر وحاجات كده».

واستكملت: «نمت الساعة 9 علشان عندي إعلان الساعة 6 الصبح، صاحية من النوم ببص في التليفون لقيت 300 حاجة و60 اشعار ونصهم على تويتر، والله كنت سامعة صوت قلبي مش راضية افتح وقاعدة بفكر، هو انا عملت أي؟، وبعدين قولت اه يبقى هو التليفون، نزل أي صورة أو حاجة، وبعدين قولت مش هفتح تويتر وهفتح إنستجرام، فداخله لقيت رسائل كتير أول واحدة كانت في الصفحات بتاعت حقوق المرأة، أول حاجة كانت مبعوتالي من حاجة منهم، قولت فيه حاجة».

اكتشاف الحقيقة

وأوضحت: «طبعا الشخص اللي هيبقى صاحي الساعة 5 ونص 6 كانت هتبقى حبيبة معايا في التيم اللي في الشركة وهي أول واحدة كلمتها، قولتلها حبيبة فيه أي؟، قالتلي فيه أغنية نازلة والناس كلها بتقول إنها متغنية ليكي، قولتلها هل هو قال هدى؟ قالتلي لأ، قولتلها طب ليه الناس بتقول إن أنا؟، قالتلي يا هدى معرفش بس الدنيا مقلوبة، بس اسمعي الأغنية لذيذة».