الليلة.. هدى المفتي ضيفة برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس

تحل الفنانة هدى المفتي ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة” مع الفنانة إسعاد يونس وتعرض الحلقة مساء الليلة على قناة dmc ، ومن المقرر ان تتحدث هدي عن أبرز أعمالها المقبلة وحقيقة ارتباطها بالفنان أحمد مالك كما انتشر خلال الفترة الماضية.

وروجت قناة dmc للحلقة عبر نشر بوستر للحلقة، وجاءت بتعليق: “ استنوا الفنانة هدي المفتي فى حلقة مميزة مع النجمة إسعاد يونس الليلة فى الساعة ١٠ مساءا”.

هدى المفتي فى ماراثون رمضان ٢٠٢٥

شاركت هدي المفتي فى ماراثون رمضان ٢٠٢٥ بمسلسل ٨٠ باكو والذى حقق نجاحا كبيرا.

مسلسل 80 باكو لـ هدى المفتي، ويشارك في بطولته: رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، دنيا سامي، من إخراج كوثر يونس، مخرجة فيلم "مقسوم"، وتأليف غادة عبد العال مؤلفة "البحث عن علا" الذي عُرض مؤخراً وتصدر قوائم الأعلى مشاهدة في عدد من الدول العربية



قصة مسلسل 80 باكو :

تدور أحداث مسلسل 80 باكو في اطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية بوسي التي تعمل في محل كوافير شهير تملكه لولا التي تقوم بشخصيتها الفنانة انتصار ، حيث تضطر الي جمع مبلغ 80 الف جنيه، لتتمكن من الزواج من خطيبها والخروج من منزل عمها ، ما يخلق العديد من المواقف الكوميدية.