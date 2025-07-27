شاطبة من قاموسي كلمة لازم.. هدى المفتي: “أنا عندية وبرفض النصيحة من هذا الشخص

أثارت الفنانة هدى المفتي الجدل خلال استضافتها ببرنامج «صاحبة السعادة» تقديم الإعلامية إسعاد يونس، وذلك خلال ردها على سؤال «انتي عنيدة؟»، لترد قائلة: «جدا، للأسف يعني عنيدة جدا، بس على حسب الطريقة اللي بتديني بيها النصيحة، يعني لو شخص بيديني النصيحة حتى لو صح من حتى كده اللي هي فوق بحس إني مش عاوزة اخد بالنصيحة دي حتى لو انا عارفه من جوايا إن هي صح، مش هبين إن هي صح قدامه».

شخصية هدى المفتي

وأضافت الفنانة هدى المفتي: «بس لو الطريقة في إن الشخص دا يديكي النصيحة إنه مش بيجلدك أو مش بيقولك إن انتي لازم تعملي كذا، أنا أصلا شاطبة من قاموسي كلمة لازم، لأن بحس إن مافيش قوانين في الحياة بالذات في الفترة اللي إحنا عايشين فيها دي مافيش قوانين، ممكن تبقي صح وممكن أنا كمان أبقى صح، ممكن احنا الاتنين نبقا صح في نفس الموقف عادي».

واستكملت «المفتي»: «مافيش حاجة اسمها صح ومافيش حاجه اسمها غلط، غير لو حاجه اللي إحنا عارفين كلها إنها صح أو غلط».