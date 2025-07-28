لأول مرة بعد البخت.. هدى المفتي تكشف علاقتها بـ ويجز

كشفت الفنانة هدى المفتي عن موقفها من أغنية البخت للفنان ويجز؛ قائلة: «ما كنتش قادرة اسمع الأغنية لأن أنا خايفة، بس الأغنية مش ليا خالص، وحقيقي مش عارفة الناس ليه نسبتها ليا، ونفسي أعرف مين اللي طلع الإشاعة دي بس حقيقي ما اعرفش».

علاقة هدى المفتي بـ ويجز

كما كشفت علاقتها بـ ويجز، موضحة: «كنا بنصور مع بعض وعلاقتنا كويسة يعني نعرف بعض، إحنا معارف، ممكن نكون صحاب بس مش صحاب مقربين، بس حولينا ناس كتير وأصدقاء مشتركين كتير ونعرف بعض كويس وبحترمه جدا وإنسان موهوب»

فنان خطير جدا وفنان موهوب

وأكدت الفنانة هدى المفتي على أن ويجز فنان موهوب، موضحة: «ويجز فنان خطير جدا وفنان موهوب، وأغنية البخت ما كنتش متغنية ليا، هو كان موقف غريب كنت نايمة وعندي تاني يوم تصوير إعلان ولازم اصحى 6 الصبح فنمت من 9، بداية الحكاية إن واحدة صاحبتي من الشلة بتاعت المدرسة القريبين مني ضيعت تليفونها، وتليفونها دا اللي عليه صور وحاجات واحنا مسافرين واحنا جايين».