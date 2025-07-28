حداد يلقى مادة حارقة على زوجته بالشارع.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء مادة حارقة على سيدة بالقليوبية حال إستقلالها مركبة "توك توك".

حداد يلقى مادة حارقة على زوجته بالشارع

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 2 / فبراير الماضى تبلغ لمركز شرطة قليوب بالقليوبية بتضرر إحدى السيدات "مصابة بحروق متفرقة بالجسم" من زوجها (حداد ) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإلقاء مادة حارقة عليها حال تواجدها بدائرة المركز وذلك لوجود خلافات زوجية بينهما ، وتم ضبط مرتكب الواقعة حال إستقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية وبدون تراخيص بالقاهرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله .

كما أمكن تحديد وضبط القائمين على إعادة نشر مقطع الفيديو والإيحاء بكونه حديث وبمحافظة دمياط (شخصين – مقيمان بمحافظتى القاهرة ، دمياط)، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بإعادة نشر ذلك المقطع بعدد من الصفحات القائمين على إدارتها بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.