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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سقوط زوج خلص على مراته بـ18 طعنة بسبب خلافات أسرية بقطور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

شهدت مدينة قطور بمحافظة الغربية في الساعات الأولي من صباح اليوم وفاة سيدة في العقد الخامس من عمرها ب18 طعنه علي يد زوجها في مناطق متفرقة من جسدها.

تفاصيل الواقعة


وتكثف الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية من جهودها لضبط الزوج الهارب وضبط كما تم اقتياده لعرضه علي جهات التحقيق  واتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية  إخطاراً من  شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة سيدة داخل أحد المنازل بقطور.

تحرك أمني عاجل 

كما انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة من وحدة مباحث المركز إلى موقع البلاغ وتبين العثور على جثة لسيدة تُدعى "نهى. ح. ا"، تبلغ من العمر 50 سنة وقد فارقت الحياة متأثرة بإصابتها بثلاث طعنات نافذة.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم يُدعى "أ.م.أ.خ" في منتصف العقد الخامس من عمره وأنه أقدم على ارتكاب الجريمة بتحريض من والدته التي كانت تدفعه باستمرار للاعتداء على زوجته والتخلص منها بزعم عدم طاعتها وتنفيذ طلباتها تم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام.

وبتقنين الإجراءات الجنائية وبعمل الأكمنة الثابتة والمتنقلة تمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان عام مركز شرطة قطور

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

أمن الغربية ضبط المتهم إنهاء حياة زوجته خلافات أسرية الغربية قطور

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