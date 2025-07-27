تعليم الغربية: انتظام لجان إمتحانات الدور الثاني لمراحل النقل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، لجان إمتحانات الدور الثاني لمراحل النقل للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بمدارس الإدارات التعليمية العشر على مستوى المحافظة.

جهود تعليم الغربية

وكان ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ، قد أكد إنهاء الإدارات التعليمية لكافة استعداداتها مع إتخاذ كافة الإجراءات الأمنية وتوفير المناخ الأمن والهادىء خلال فترة الإمتحانات، مع التأكيد على ضرورة الانضباط داخل اللجان وتنفيذ جميع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

بدء امتحانات الدور الثاني



وشدد وكيل الوزارة ، على عدم اصطحاب التليفون المحمول ، مع ضرورة إعلان الجداول فى مكان ظاهر لجميع الطلاب ، بالإضافة إلى الإلتزام بمعايير الجودة فى جميع أعمال تقدير الدرجات والتصحيح أول بأول ، مع مراعاة السرية فى رصد الدرجات .

توفير سبل الراحة



وأوصى " حسن "، مديرى عموم الإدارت بالمرور اليومى على اللجان الإمتحانية، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لجميع الطلاب.

توفير الراحة الطلاب والطالبات

مواعيد امتحانات الدور الثانى

جدير بالذكر أن امتحانات النقل الدور الثانى للمرحلة الإبتدائية بدأت أمس السبت وتستمر حتى الثلاثاء ٢٩ يوليو ،وامتحانات النقل للدور الثانى وتستمر حتى الأربعاء ٣٠ يوليو، وامتحانات النقل الدور الثانى للمرحلة الثانوية وتستمر حتى الخميس ٣١ يوليو ٢٠٢٥، وامتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة والمهنية تبدأ الأربعاء ٦ أغسطس وتستمر حتى الاثنين ١١ أغسطس.