إصابة 4 أشخاص في حادث سيارتين بالطريق الصحراوي الغربى أسوان / القاهرة

تعرض 4 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الغربى أسوان / القاهرة ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارتين ، وأخرى نقل وذلك بالطريق الصحراوى الغربى عند منطقة الكرابلة التابعة لدائرة مركز إدفو شمال المحافظة.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بمناطق متفرقة بالجسم، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لمعاينته ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

فيما تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من العثور على جثة شاب غرق أثناء السباحة فى مياه نهر النيل بمدينة أسوان، وتم إيداع جثمانه بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

حادث

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بغرق شاب فى مياه نهر النيل واختفاء جثمانه فى منطقة الغرق، وتمكن فرق الإنقاذ النهري بعد مرور يوم من العثور على جثمانه فى مياه نهر النيل بالقرب من أحدى الجزر النيلية ، وتم ايداع جثمانه بمشرحة أسوان العمومية تحت جهات التحقيق العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونجحت جهود فرق الإنقاذ بأسوان فى انتشال جثامين شقيقين نتيجة تعرضها للغرق فى ترعة كاسل بكوم أمبو شمال أسوان، وتم نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارا بانتشال فرق الإنقاذ النهري بترعة كاسل بمركز كوم أمبو شمال المحافظة لجثامين طفلين أشقاء غارقين ، وبانتقال الجهات المختصة تبين أن الطفلين الغارقين هما: ياسين .ر 8 سنوات، وشقيقه محمد . ر 8 سنوات.

وبالتحريات تبين أن الطفلين الغارقين كانا توجها لزيارة أقاربهما بمنطقة البيارة التابعة لدائرة مركز كوم أمبو شمال المحافظة ، وفي أثناء اللهو أمام ترعة كاسل سقطا ولفظا أنفاسهما الأخيرة غرقًا، وتم إيداع جثمانيهما بالمشرحة تحت جهات التحقيق العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة .