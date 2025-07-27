عقب حركة ترقيات وتنقلات الداخلية.. تعرف على مدير أمن أسوان الجديد

أعلنت وزارة الداخلية حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2025، مساء السبت، وجاء ذلك مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشبابية لتعظيم الاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى، وإعداد جيل جديد من القيادات الشرطية.

وجاء ضمن حركة الترقيات تعيين وترقية اللواء عبدالله عبدالهادى جلال عبدالله إلى منصب مدير أمن أسوان.

وتدرج اللواء عبدالله عبدالهادى جلال عبدالله مدير أمن أسوان الجديد، في العديد من المناصب خلال عمله كضابط شرطة بوزارة الداخلية حتى وصل إلى منصب مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية ثم عدة مديريات أخرى، ثم ترقيته لمنصب وكيل المباحث الجنائية لوزارة الداخلية لقطاع جنوب الصعيد، وأخيرًا ترقيته وتعيينه مديرًا لأمن أسوان مع حركة الداخلية للعام الحالى 2025.

ترقيات وتنقلات

كما تضمنت الحركة ترقية لواء محمد أبوالليل أمين محمد، من مدير أمن أسوان، لمساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد.

جدير بالذكر أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، اعتمد مساء السبت، حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2025، وجاء ذلك مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشبابية لتعظيم الاستفادة بها

وجاءت أبرز مؤشرات حركة تنقلات وزارة الداخلية على النحو التالى:

تصعيد عدد من مساعدى الوزير خلفًا لمن بلغوا السن القانونية.

• تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بعناصر متميزة وظيفيًا وصولًا لأعلى معدلات الأداء فى تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين.

• مراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط فى إطار القواعد، تحقيقًا للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى.

• لواء / ياسر سيد محمد الحديدى – مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط.

• لواء / شريف رءوف زكى عبدالرازق – مساعد الوزير لقطاع الأمن.

• لواء / محمد أبوالليل أمين محمد – مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد.

• لواء / وليد جميل محمد الوكيل – مساعد الوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية.

• لواء / إبراهيم ملك إبراهيم عبدالمسيح – مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار.

• لواء / نضال إبراهيم يوسف عبدالقادر – مساعد الوزير لأكاديمية الشرطة.

• لواء / محمد مجدى عويس عطا الله شميلة – مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

• لواء / عماد الدين صديق عبدالفتاح عبدالله – مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة.

• لواء / مهند محمد المأمون أحمد العرضى – مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ.

• لواء / محمد منصور إبراهيم الباز – مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.

• لواء / محمد فتح الله غازى إبراهيم – مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى.

• لواء / حسام عبدالعزيز محمد محمود – مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية.

• لواء / شريف زهير محمد حاتم – مساعد الوزير لقطاع التدريب.

• لواء / عاطف عبدالعزيز محمد خالد – مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى.

• لواء / محمد إبراهيم فؤاد عبدالخالق الجندى – مساعد الوزير لقطاع الأمانة العامة.

• لواء / محمد زهير عبدالحميد منصور – مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

• لواء / أشرف السيد محمد جاب الله – مدير أمن القليوبية.

• لواء / أسامة نصر جلال عبدالمولى – مدير أمن الغربية.

• لواء / علاء الدين عامر يونس أحمد – مدير أمن المنوفية.

• لواء / رشاد فاروق محمد رشاد أحمد سليمان – مدير أمن الإسكندرية.

• لواء / سامح محمد عادل عبدالرءوف عبدالسلام – مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى.

• لواء / حاتم محمد عبدالفتاح نصار – مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى.

• لواء / حاتم حسن أحمد على – مدير أمن المنيا.

• لواء / رفيق عبدالحميد عبدالتواب الخولى – مدير الإدارة العامة للانتخابات العامة.

• لواء / عصام صلاح الدين أحمد هلال – مدير أمن الدقهلية.

• لواء / عبدالله عبدالهادى جلال عبدالله عصر – مدير أمن أسوان.

• لواء / محمد حامد هشام أحمد – مدير أمن قنا.

• لواء / أيمن عادل يس الحمزاوى – مدير أمن البحر الأحمر.

• لواء / محمد محمد خليل الجمسى – مدير أمن بورسعيد.

• لواء / طارق محمد رجب مصطفى شرابى – مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

• لواء / مفيد فوزى عبدالحميد العطوى – مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

• لواء / تامر خليل حسين خليل – مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية.