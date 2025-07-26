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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ابنة اسوان|الخامسة بالثانوية الأزهرية..إعاقتها البصرية لم تمنعها من الجد فى المذاكرة

الخامسة فى الثانوية الازهرية بأسوان
الخامسة فى الثانوية الازهرية بأسوان
محمد عبد الفتاح

حصلت ابنة اسوان الطالبة ابتسام محمد فوزى مدنى على المركز الخامس بالقسم الأدبى "مكفوفين" معهد فتيات الصعايدة لتحقق التفوق فى نتيجة الثانوية الأزهرية هذا العام 2025/1446، بعد حصولها على مجموع 496 ونسبة مئوية تجاوزت الـ90%.

الطالبة الكفيفة ابتسام من أهالى محافظة أسوان، ومقيمة بعزبة المصرى الكلح غرب التابعة لمركز إدفو، بدأت رحلتها التعليمية متحدية فقدان البصر بعزيمة وإصرار، حيث حفظت أجزاءً كبيرة من القرآن الكريم منذ طفولتها، واستمرت في تحصيلها الدراسي بتفوق، معتمدة على إرادتها القوية ودعم أسرتها، لتؤكد أن أصحاب الهمم قادرون على تحقيق المراتب الأولى في مختلف المجالات العلمية.

الثانوية الازهرية 

موهوبة فى الإنشاد الديني والإلقاء

وأكدت الطالبة الكفيفة المتفوقة أنها تسعى لإكمال دراستها فى كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، خاصة أنها موهوبة فى الإنشاد الدينى والإلقاء، وحصدت المركز الأول على الجمهورية فى مسابقة الإنشاد الدينى للأزهر، كما حصلت على المرتبة الثانية على الجمهورية فى الإعراب.

وأضافت الطالبة ابتسام، أن إعاقتها البصرية لم تمنعها من السعى والجد فى المذاكرة وواصلت المذاكرة عبر وسائل مختلفة ساعدتها فى ذلك، منها قنوات اليوتيوب واستخدامها للتسجيل الصوتى للحصص، بالإضافة إلى مساعدة معلمين المعهد الأزهرى وأشقائها فى المنزل لها، وكانت تخطو خطوة بخطوة حتى وصلت لهذا المجموع والتفوق الدراسى.

وعن أسرتها، أوضحت ابتسام، أن لديها ثلاث أشقاء "ولد وبنتين" سبقوها في التعليم الأزهرى، وشقيقتها الكبرى تخرجت من كلية الدراسات الإسلامية، وشقيقها تخرج من كلية التربية الرياضية، والشقيقة الأصغر أنهت دراستها بمعهد معاون القضاء وجميعهم كانوا يدًا بيد لدعمها فى مسيرتها التعليمية بالأزهر الشريف.

فيما أناب الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024 - 2025، الموافق 1446هـ.  

وتقدم وكيل الأزهر بخالص التهنئة إلى أوائل الطلاب من ذوي البصيرة بالقسم الأدبي، مشيدًا بإرادتهم القوية وعزيمتهم الصلبة في مواجهة التحديات، ومؤكدًا أن نجاحهم مصدر فخر واعتزاز للأزهر الشريف، ونموذج ملهم لزملائهم في الكفاح والمثابرة. ودعا فضيلته جميع الطلاب إلى مواصلة التميز والاجتهاد، والمضي قدمًا في طريق العلم والعمل والبذل خدمة لدينهم ورفعة وطنهم ومجتمعاتهم.  

وجاء أوائل القسم الأدبي "ذوو البصيرة" بالشهادة الثانوية الأزهرية على النحو التالي:  المركز الأول هاجر حسام مصطفى علي حسان منطقة المنوفية – معهد فتيات الباجور 538.5 درجة – 97.91%  المركز الثاني نور محمد سامي عبد العزيز إبراهيم منطقة البحيرة – معهد فتيات أنطونيادس 522 درجة – 94.91%  المركز الثالث محمد رضا الشحات سليمان محمد منطقة الشرقية – معهد إنشاص الرمل 509 درجة – 92.55%  المركز الرابع آلاء شحاتة محمد علي أبو مصطفى منطقة المنوفية – معهد فتيات دراجيل 505 درجة – 91.82%  المركز الخامس ابتسام محمد فوزي مدني منطقة أسوان – معهد فتيات الصعايدة 496 درجة – 90.18%. 

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