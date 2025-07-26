حملات لرفع الإشغالات وتنفيذ النظافة العامة بالمناطق والأحياء السكنية بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بتنظيم حملات متتالية لرفع الإشغالات داخل الأسواق والشوارع الرئيسية والداخلية ، وتنفيذ أعمال الإنارة والصيانة وتركيب كشافات الليد ببعض الشوارع والطرق داخل نطاق قرية أبو الريش ، وأعلى كويرى ومحور بديل خزان أسوان، مع تفريغ الصناديق والحاويات من القمامة والمخلفات وذلك داخل المناطق والأحياء السكنية.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان يستكمل مسئولى المحليات تكثيف الجهود على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية لتحويل تكليفات المحافظ لواقع ملموس من خلال القيام بأعمال رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، مع النظافة العامة بالشوارع المختلفة داخل كافة المناطق والأحياء السكنية .

وهو الذى توازى بمواصلة إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتنفيذ النظافة داخل الحدائق والمتنزهات المتعددة للمسطحات الخضراء والمشايات ، بالإضافة إلى تهذيب ورى الأشجار .

النظافة العامة

وقامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة ، والشوارع والميادين.

وتواكب مع ذلك قيام المسئولين بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن بتكثيف الجهود لرفع الإشغالات والنظافة العامة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى ، وخلق متنفس حيوى للمواطنين .

هذا فيما حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على المتابعة الميدانية للمشروعات العاجلة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى لزيادة تدفقات مياه الشرب بالمناطق الساخنة والحد من أعطال وكسور شبكات الصرف الصحى .

قام الدكتور إسماعيل كمال بالوقوف على مدى تنفيذ هذه المشروعات من خلال إستعراض المهندس عامر أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى لنسب ومعدلات الإنجاز لنهو الأعمال الجارية بهذه المشروعات والتى يتم تنفيذها لرفع كفاءة المحطات والشبكات ، وخاصة بمناطق الصداقة الجديدة والمحمودية وقرى أبو الريش والشيخ هارون ، بالإضافة إلى شرق المدينة وذلك بإجمالى 10 مشروعات بإعتمادات مالية وصلت لنحو 500 مليون جنيه.

وكان قد أعلن عنها الدكتور شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أثناء زيارته للمحافظة فى يناير الماضى.