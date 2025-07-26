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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

10 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى في أسوان باستثمارات 500 مليون جنيه

محافظ اسوان
محافظ اسوان
محمد عبد الفتاح

حرص اللواء  إسماعيل كمال محافظ أسوان على المتابعة الميدانية للمشروعات العاجلة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى لزيادة تدفقات مياه الشرب بالمناطق الساخنة والحد من أعطال وكسور شبكات الصرف الصحى ، مع إرتفاع درجات الحرارة. 

وقام الدكتور إسماعيل كمال بالوقوف على مدى تنفيذ هذه المشروعات من خلال استعراض المهندس عامر أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى لنسب ومعدلات الإنجاز لنهو الأعمال الجارية بهذه المشروعات والتى يتم تنفيذها لرفع كفاءة المحطات والشبكات ، وخاصة بمناطق الصداقة الجديدة والمحمودية وقرى أبو الريش والشيخ هارون ، بالإضافة إلى شرق المدينة بإجمالى 10 مشروعات بإعتمادات مالية وصلت إلى 500 مليون جنيه. 

مياه الشرب

وأشار إلى أنه تم التركيز على 4 عناصر ومحاور رئيسية تتمثل فى محطة تنقية مياه جبل شيشة ومآخذ المياه الخاص بها ، ومنظومة تقديم خدمة المياه بمناطق المحمودية والصداقة الجديدة ، فضلاً عن رفع القدرة المؤسسية والتشغيلية والإمكانيات والمعدات الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى. 

من جانبه أوضح عرض المهندس عامر أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم تكثيف الجهود لنهو مشروعات الخطة العاجلة ، والتى شملت الإنتهاء من تطهير مآخذ المياه بمحطات جبل شيشة وفريال وجبل تقوق وفطيرة ودراو بهدف تحسين إنتاجية المياه ، والحفاظ على عمر الطلمبات وكفائتها وجودتها ، وكذا كمية المياه العكرة المطلوبة بها وإعادة تأهيل عاجل لرافع المحمودية بتركيب وتشغيل 4 طلمبات جديدة كاملة بالمحرك ولوحة الكهرباء والمحابس، وتوريد وتركيب 2 طلمبة رفع مياه لتغذية منطقة المعبد ، علاوة على تنفيذ أعمال إعادة تأهيل عاجل لرافع الصداقة المساعد بتركيب وتشغيل 3 طلمبات تصرف 630 م3/ساعة ورفع 100 م ، وتوريد وتشغيل مولد 85 ك.ف ، و 2 طلمبة غاطسة بالمحرك جديدة تصرف 10 ل / ث ورفع 10 م ، مع عمل إحلال وتجديد خط مواسير السحب لرافع الصداقة قطر 700 مللى بطول 1000 متر ، وخط الطرد الخاص بالمحطة .

وأشار إلى أنه تم إفتتاح وتشغيل مشروع رافع العقاد للتغذية المستدامة لمياه الشرب " لحى اللوتس " الإسكان المتميز ، وضم محطة رفع مياه بإجمالى 3 طلمبات قدرة كل منها بتصرف 3 ألاف م3 / يوم ، وخط طرد بطول 1 كم ، وبقطر 315 مللى ، كما تم إعادة بالتوازى تأهيل المطارق المائية والتى شملت مطرقة محطة تنقية جبل شيشة ، ومطرقة رافع الصداقة المساعد ، ومطرقة محطة مياه الناصرية ، فضلاً عن تعزيز الربط ( الإلكترونى – الأتوماتيك ) بين محطة جبل شيشة وخزان المحمودية. 

وتم الإنتهاء من ربط مقياس منسوب المياه فى خزان المحمودية بشاشة موجودة بمحطة جبل شيشة تمهيداً لربط المنظومة بـ (SCADA SYSTEM ) واستكمال وظائفها المختلفة ، وتنفيذ مشروع الربط وتسليم خط المياه الناقل من محطة جبل شيشة مباشرة إلى خزان أبو الريش لشركة مياه الشرب بسعة 4 آلاف م3 بعد إنهاء المسافة المتبقية من الخط ، والذى يصل إجمالى طوله إلى 15 كم، وبقطر 500 مللى ( UPVC ).

محافظة اسوان مياه الشرب المشروعات العاجلة

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