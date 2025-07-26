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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان | جهود للإرتقاء بالمنتج السياحى.. وتعاون مع قبس من نور.. وإزالة للتعديات

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق:  25/7/2025 احداث متنوعة. 

شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى إجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمى ، وبمشاركة المختصين من الجهات المعنية .

وتناول الاجتماع مناقشة الموازنة المجمعة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالى 2025/2026 والهادفة للنهوض والإرتقاء بكافة الأعمال خلال الفترة الحالية.

https://www.elbalad.news/6645464

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوفد جمعية (قبس من نور) لبحث سبل التعاون المشترك من أجل تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التى تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا والأسر الأولى بالرعاية. 

وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور عبادة الجزار مستشار التقييم والمتابعة بالجمعية، ومحمد مجدى المدير التنفيذى للجمعية، علاوة على عمرو عواد وهانى عبد المنعم كبيرى الإخصائيين الإجتماعيين بالجمعية ، وسندس محمود مدير خدمة المواطنين. 

وخلال اللقاء أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالجهود المتميزة والمشاركة المجتمعية الجادة والملموسة على أرض الواقع من جمعية قبس من نور لخدمة أبناء المجتمع الأسوانى ، مؤكداً على تقديم كامل الدعم لإستكمال سلسلة النجاحات والإنجازات التى تقوم بها الجمعية بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى ومساندة الجهود التنفيذية المبذولة لمواجهة التحديات وتلبية الإحتياجات الجماهيرية ولاسيما فى مجالات المساعدات الإجتماعية وتجهيز العرائس ، ومياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى مجالات ترميم وإحلال وتجديد المنازل ، وإنتاج الأطراف الصناعية ودعم وتأهيل ذوى الإحتياجات الخاصة. 

https://www.elbalad.news/6645300

جهود متنوعة

 

قامت الوحدات المحلية بأسوان بتكثيف جهودها على مدار المرحلة الثالثة من الموجه الـ 26 التى أستمرت فى الفترة من 5 إلى 25 يوليو الجارى لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة حيث أسفرت هذه الجهود عن إزالة 196 حالة تعدى بمساحة 111 ألف و 90 م2 حتى الآن بمختلف مدن ومراكز المحافظة. 

ويأتى ذلك فى ختام فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه الـ 26 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبناءاً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان. 

وفى هذا الإطار فقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة عاطف كامل بإزالة 69 حالة تعدى بعدد من المناطق بمساحة وصلت إلى 15 ألف و 478 م2.

https://www.elbalad.news/6645296

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