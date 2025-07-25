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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 196تعد بأسوان في ختام فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه الـ26

ازالة التعديات بأسوان
ازالة التعديات بأسوان
محمد عبد الفتاح

قامت الوحدات المحلية بأسوان بتكثيف جهودها على مدار المرحلة الثالثة من الموجه الـ 26 التى أستمرت فى الفترة من 5 إلى 25 يوليو الجارى لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة حيث أسفرت هذه الجهود عن إزالة 196 حالة تعدى بمساحة 111 ألف و 90 م2 حتى الآن بمختلف مدن ومراكز المحافظة. 

ويأتى ذلك فى ختام فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه الـ 26 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبناءاً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان. 

وفى هذا الإطار فقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة عاطف كامل بإزالة 69 حالة تعدى بعدد من المناطق بمساحة وصلت إلى 15 ألف و 478 م2.

ازالة التعديات

 

وقد شارك فى حملات الإزالة مسئولى جهات الولاية ، ونواب رئيس المدينة ، والفنيين والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة ، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة سيد سعدى بإزالة 6 حالات تعدى بمساحة 6 ألاف م2، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين .

فيما إلتقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوفد جمعية (قبس من نور) لبحث سبل التعاون المشترك من أجل تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التى تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا والأسر الأولى بالرعاية. 

وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور عبادة الجزار مستشار التقييم والمتابعة بالجمعية ، ومحمد مجدى المدير التنفيذى للجمعية ، علاوة على عمرو عواد وهانى عبد المنعم كبيرى الإخصائين الإجتماعين بالجمعية ، فضلاً عن سندس محمود مدير خدمة المواطنين. 

وخلال اللقاء أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالجهود المتميزة والمشاركة المجتمعية الجادة والملموسة على أرض الواقع من جمعية قبس من نور لخدمة أبناء المجتمع الأسوانى ، مؤكداً على تقديم كامل الدعم لإستكمال سلسلة النجاحات والإنجازات التى تقوم بها الجمعية بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى ومساندة الجهود التنفيذية المبذولة لمواجهة التحديات وتلبية الإحتياجات الجماهيرية . 

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