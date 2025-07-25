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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يبحث مع وفد جمعية قبس من نور سبل التعاون المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوفد جمعية (قبس من نور) لبحث سبل التعاون المشترك من أجل تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التى تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا والأسر الأولى بالرعاية. 

وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور عبادة الجزار مستشار التقييم والمتابعة بالجمعية، ومحمد مجدى المدير التنفيذى للجمعية، علاوة على عمرو عواد وهانى عبد المنعم كبيرى الإخصائيين الإجتماعيين بالجمعية ، وسندس محمود مدير خدمة المواطنين. 

وخلال اللقاء أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالجهود المتميزة والمشاركة المجتمعية الجادة والملموسة على أرض الواقع من جمعية قبس من نور لخدمة أبناء المجتمع الأسوانى ، مؤكداً على تقديم كامل الدعم لإستكمال سلسلة النجاحات والإنجازات التى تقوم بها الجمعية بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى ومساندة الجهود التنفيذية المبذولة لمواجهة التحديات وتلبية الإحتياجات الجماهيرية ولاسيما فى مجالات المساعدات الإجتماعية وتجهيز العرائس ، ومياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى مجالات ترميم وإحلال وتجديد المنازل ، وإنتاج الأطراف الصناعية ودعم وتأهيل ذوى الإحتياجات الخاصة. 

قبس من نور

ومن جانبهم حرص أعضاء الوفد على استعراض أبرز المشروعات والمبادرات التي يتم تنفيذها في قرى ونجوع المحافظة بالتعاون مع الجهات التنفيذية المعينة ، مؤكدين على رغبتهم فى توسيع نطاق أنشطتهم داخل المحافظة وخاصة فى مجالات الرعاية الصحية ، وتحسين البنية التحتية للقرى الأكثر إحتياجا ، ودعم التعليم والتأهيل المهني للشباب وغيرها من المجالات التى تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وبما يساهم فى تحسين سبل العيش للفئات المستهدفة والمستحقة وتوفير حياة كريمة لهم .

فيما قامت الوحدات المحلية بأسوان بتكثيف جهودها على مدار المرحلة الثالثة من الموجه الـ 26 التى استمرت فى الفترة من 5 إلى 25 يوليو الجارى لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، حيث أسفرت هذه الجهود عن إزالة 196 حالة تعد بمساحة 111 ألف و 90 م2 حتى الآن بمختلف مدن ومراكز المحافظة. 

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