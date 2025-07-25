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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد سرقة الأسلاك في واقعة أثارت استياء المواطنين .. إعادة توصيل أعمدة الإنارة على محور وكوبري بديل خزان أسوان

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
قسم المحافظات

تعرضت أعمدة الإنارة بمحور وكوبرى بديل خزان أسوان لسرقة الأسلاك المغذية لها بطول 5200 متر ، وكذا الأسلاك الخاصة بمحول الكهرباء .

القصة الكاملة 

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان بالدفع بفرق الصيانة بقسم الكهرباء بالوحدة المحلية لسرعة إصلاح الأعمدة ، وإعادة إطلاق التيار الكهربائى بها

تصليح الأعمدة

نجحت فرق الصيانة فى وقت قياسى في تنفيذ أعمال الإصلاح وتركيب وتوصيل أسلاك الكهرباء لمعظم الأعمدة ، وجارى إستكمال باقى أعمال الإصلاح بالتنسيق مع هندسة قطاع توزيع الكهرباء.

وأشاد المحافظ بهذه الجهود التى ساهمت فى إعادة تغذية أعمدة الإنارة وتشغيلها بكامل طاقتها بشكل متتالى لتحقيق الأمان والسلامة أمام قائدى السيارات والمركبات ، وفى نفس السياق سيتم التنسيق مع مدير أمن أسوان اللواء محمد أبو الليل لزيادة إنتشار الدوريات الشرطية بالمداخل والمخارج للحد من أى مخالفات أو سرقات ، ولتأمين حركة المرور على الوجه الأكمل .

فيما شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى إجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمى ، وبمشاركة المختصين من الجهات المعنية .

خزان أسوان

ركاتها التابعة للعام المالى 2025/2026 والهادفة للنهوض والإرتقاء بكافة الأعمال خلال الفترة الحالية .

ومن جانبه أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالجهود المكثفة التى تقوم بها الشركة القابضة للسياحة والفنادق للإستغلال الأمثل للمنشآت السياحية والفندقة ، تواكباً مع أنشطة التنمية العمرانية للمناطق السياحية فى ظل رؤية متكاملة وممنهجة للإرتقاء بصناعة السياحة وتعظيم الإستفادة من الأصول السياحية والفندقية للوصول للأهداف المرجوة التى تحقق عوائد إيجابية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم هذا القطاع الحيوى.

خزان أسوان بمحور وكوبرى سرقة الأسلاك محافظ أسوان

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