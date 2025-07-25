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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: شركات السياحة والفنادق لديها دور رائد في تقديم منتج متميز للأجانب

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى إجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمى ، وبمشاركة المختصين من الجهات المعنية .

وتناول الاجتماع مناقشة الموازنة المجمعة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالى 2025/2026 والهادفة للنهوض والإرتقاء بكافة الأعمال خلال الفترة الحالية.

ومن جانبه أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالجهود المكثفة التى تقوم بها الشركة القابضة للسياحة والفنادق للإستغلال الأمثل للمنشآت السياحية والفندقة ، تواكباً مع أنشطة التنمية العمرانية للمناطق السياحية فى ظل رؤية متكاملة وممنهجة للإرتقاء بصناعة السياحة وتعظيم الإستفادة من الأصول السياحية والفندقية للوصول للأهداف المرجوة التى تحقق عوائد إيجابية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم هذا القطاع الحيوى .

السياحة

وأكد المحافظ على الدور الرائد الذى تقوم به الشركة القابضة للسياحة والفنادق لتقديم منتج سياحى متميز وخدمات متنوعة على أعلى مستوى ، وبالجودة والكفاءة الراقية التى تليق بأرض الكنانة من خلال إتاحة كافة سبل الراحة للزائرين من السائحين بمختلف جنسيات العالم ، ولاسيما فى ظل التطوير الشامل للفنادق والمنشآت السياحية بما يساهم فى الظهور بالمظهر المشرف والجاذب للوفود والأفواج السياحية من كافة دول العالم .

هذا وعقب تعرض أعمدة الإنارة بمحور وكوبرى بديل خزان أسوان لسرقة الأسلاك المغذية لها بطول 5200 متر ، وكذا الأسلاك الخاصة بمحول الكهرباء .

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان بالدفع بفرق الصيانة بقسم الكهرباء بالوحدة المحلية لسرعة إصلاح الأعمدة ، وإعادة إطلاق التيار الكهربائى به حيث نجحوا فى وقت قياسى من تنفيذ أعمال الإصلاح وتركيب وتوصيل أسلاك الكهرباء لمعظم الأعمدة ، وجارى إستكمال باقى أعمال الإصلاح بالتنسيق مع هندسة قطاع توزيع الكهرباء.

وأشاد المحافظ بهذه الجهود التى ساهمت فى إعادة تغذية أعمدة الإنارة وتشغيلها بكامل طاقتها بشكل متتالى لتحقيق الأمان والسلامة أمام قائدى السيارات والمركبات ، وفى نفس السياق سيتم التنسيق مع مدير أمن أسوان اللواء محمد أبو الليل لزيادة إنتشار الدوريات الشرطية بالمداخل والمخارج للحد من أى مخالفات أو سرقات ، ولتأمين حركة المرور على الوجه الأكمل .

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