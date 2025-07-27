أخبار أسوان: الخامسة بالثانوية الأزهرية إعاقتها لم تمنعها من التفوق.. ورفع للإشغالات و10 مشروعات عاجلة بقطاع مياه الشرب

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث المتنوعة كان أبرزها ..

محافظ أسوان يتابع معدلات الإنجاز بالمشروعات العاجلة بقطاع مياه الشرب



حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على المتابعة الميدانية للمشروعات العاجلة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى لزيادة تدفقات مياه الشرب بالمناطق الساخنة والحد من أعطال وكسور شبكات الصرف الصحى ، مع إرتفاع درجات الحرارة.

وقام الدكتور إسماعيل كمال بالوقوف على مدى تنفيذ هذه المشروعات من خلال استعراض المهندس عامر أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى لنسب ومعدلات الإنجاز لنهو الأعمال الجارية بهذه المشروعات والتى يتم تنفيذها لرفع كفاءة المحطات والشبكات ، وخاصة بمناطق الصداقة الجديدة والمحمودية وقرى أبو الريش والشيخ هارون ، بالإضافة إلى شرق المدينة وذلك بإجمالى 10 مشروعات بإعتمادات مالية وصلت لنحو 500 مليون جنيه.

جهود متنوعة

حملات لرفع الإشغالات وتنفيذ النظافة العامة بالمناطق والأحياء السكنية بأسوان



قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بتنظيم حملات متتالية لرفع الإشغالات داخل الأسواق والشوارع الرئيسية والداخلية ، وتنفيذ أعمال الإنارة والصيانة وتركيب كشافات الليد ببعض الشوارع والطرق داخل نطاق قرية أبو الريش ، وأعلى كويرى ومحور بديل خزان أسوان، مع تفريغ الصناديق والحاويات من القمامة والمخلفات وذلك داخل المناطق والأحياء السكنية.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان يستكمل مسئولى المحليات تكثيف الجهود على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية لتحويل تكليفات المحافظ لواقع ملموس من خلال القيام بأعمال رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، مع النظافة العامة بالشوارع المختلفة داخل كافة المناطق والأحياء السكنية .

ابنة اسوان|الخامسة بالثانوية الأزهرية.. إعاقتها البصرية لم تمنعها من الجد فى المذاكرة



حصلت ابنة اسوان الطالبة ابتسام محمد فوزى مدنى على المركز الخامس بالقسم الأدبى "مكفوفين" معهد فتيات الصعايدة لتحقق التفوق فى نتيجة الثانوية الأزهرية هذا العام 2025/1446، بعد حصولها على مجموع 496 ونسبة مئوية تجاوزت الـ90%.

الطالبة الكفيفة ابتسام من أهالى محافظة أسوان، ومقيمة بعزبة المصرى الكلح غرب التابعة لمركز إدفو، بدأت رحلتها التعليمية متحدية فقدان البصر بعزيمة وإصرار، حيث حفظت أجزاءً كبيرة من القرآن الكريم منذ طفولتها، واستمرت في تحصيلها الدراسي بتفوق، معتمدة على إرادتها القوية ودعم أسرتها، لتؤكد أن أصحاب الهمم قادرون على تحقيق المراتب الأولى في مختلف المجالات العلمية.