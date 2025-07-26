انتشال جثة شاب غرق أثناء السباحة فى مياه النيل بأسوان

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من العثور على جثة شاب غرق أثناء السباحة فى مياه نهر النيل بمدينة أسوان، وتم إيداع جثمانه بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بغرق شاب فى مياه نهر النيل واختفاء جثمانه فى منطقة الغرق، وتمكن فرق الإنقاذ النهري بعد مرور يوم من العثور على جثمانه فى مياه نهر النيل بالقرب من أحدى الجزر النيلية ، وتم ايداع جثمانه بمشرحة أسوان العمومية تحت جهات التحقيق العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونجحت جهود فرق الإنقاذ بأسوان فى انتشال جثامين شقيقين نتيجة تعرضها للغرق فى ترعة كاسل بكوم أمبو شمال أسوان، وتم نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارا بانتشال فرق الإنقاذ النهري بترعة كاسل بمركز كوم أمبو شمال المحافظة لجثامين طفلين أشقاء غارقين.

وبانتقال الجهات المختصة تبين أن الطفلين الغارقين هما: ياسين .ر 8 سنوات، وشقيقه محمد . ر 8 سنوات.

وبالتحريات تبين أن الطفلين الغارقين كانا توجها لزيارة أقاربهما بمنطقة البيارة التابعة لدائرة مركز كوم أمبو شمال المحافظة ، وفي أثناء اللهو أمام ترعة كاسل سقطا ولفظا أنفاسهما الأخيرة غرقًا، وتم إيداع جثمانيهما بالمشرحة تحت جهات التحقيق العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة .

فقدت سيدة حياتها على يد شقيقها نتيجة نشوب مشاجرة بينهما بأسوان ، وتم نقل جثمانها إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت الأجهزة المختصة إخطاراً يفيد مقتل سيدة على يد شقيقها نتيجة نشوب مشاجرة بينهما بمدينة أسوان ، وتم نقل جثمانها إلى المشرحة العمومية لإتخاذ الإجراءات اللازمة .

من ناحية أخرى تعرض 6 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى الشرقى أسوان/ القاهرة ، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم .